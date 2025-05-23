Померла легенда сербського гандболу

Колишня гравчиня збірної Югославії та Сербії Весна Абутович Томаєк померла у віці 63 років після тривалої та важкої хвороби.

Про це повідомляє Nezavisne.com.

Всю кар'єру провела на батьківщині, виступаючи за Црвену Звезду, Сомбор та Бане Секулич.

Регулярно викликалася до лав збірної Югославії. У складі цієї збірної Весна посіла шосте місце на ЧС-1986.

У 1990 на світовій першості Югославія дійшла до фіналу, де програла Радянському союзу (22:24), за який грали й представниці київського Спартака.

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