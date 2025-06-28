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Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26

Руслан Травкін — 28 червня 2025, 13:19
Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26
Андрій Акіменко
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На засіданні Європейської федерації гандболу у Відні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів на сезон-2025/26. Динамо Бухарест гравця збірної України Андрія Акіменка потрапило до групи А.

Список груп опублікувала пресслужба Ліги чемпіонів.

Група А: Ольборг (Данія), Фюксе Берлін (Німеччина), Веспрем (Угорщина), Кельце (Польща), Нант (Франція), Спортинг (Португалія), Динамо (Руминія), Кольстад (Норвегія).

Група В: Вісла (Польща), Барселона (Іспанія), Парі Сен-Жермен (Франція), Гудме (Данія), Магдебург (Німеччина), Пік (Угорщина), Загреб (Хорватія), Єврофарм Пелістер (Північна Македонія).

На груповому етапі команди проведуть два кола, де кожна команда зійдеться з опонентом у форматі "вдома-виїзд".

Найкращі дві команди отримають пряму путівку до 1/4 фіналу. Колективи, які посядуть місця з 2 по 6, зійдуться в першому раунді плейоф. 

Чоловічий сезон розпочнеться 10 вересня, а Фінал чотирьох відбудуться 13 та 14 червня наступного року в Кельні.

Нагадаємо, чинним переможцем ганбольної Ліги чемпіонів є німецький Магдебург.

Гандбол Ліга чемпіонів Динамо Бухарест

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