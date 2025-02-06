Майже тисяча голів за збірну: легендарний німецький гандболіст завершив кар'єру

Легенда німецького гандболу 38-річний Уве Генсхгаймер завершив кар'єру.

Про це повідомила пресслужба клубу Рейн-Некар.

Вчора, 5 лютого, відбулася прощальна гра Уве, в якій за присутності 13 тисяч вболівальників Рейн-Некар грав проти збірної команди зірок.

Гандболіст провів свій останній матч за клуб 30 травня минулого року, а це була виставкова гра, де він офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Генсхгаймер грав за Рейн-Некар з 2003 до 2016, а також з 2019 до літа минулого року. Три роки (2016-2019) вінгер виступав за ПСЖ.

У складі Рейн-Некара ставав чемпіоном Німеччини, володарем Кубку Німеччини та переможцем Кубку ЄГФ. Разом із ПСЖ здобув 7 трофеїв.

У складі збірної Німеччини ставав бронзовим призером Олімпійських ігор 2016. Загалом за національну команду забив 921 гол за 204 поєдинки.

Нагадаємо, нещодавно завершився чемпіонат світу з гандболу. Збірна Данії виграла світову першість вчетверте поспіль.