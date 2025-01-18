Визначилися перші вісім учасників основного раунду ЧС-2025 з гандболу

У п'ятницю, 17 січня, відбулося 8 матчів попереднього раунду чемпіонату світу-2025 з гандболу.

Зокрема, визначилися ще вісім учасників основного раунду. Ними стали збірні Нідерландів, Португалії, Німеччини, Єгипту, Італії, Франції, Австрії та Хорватії.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Попередній раунд, 17 січня

Група А

Чехія – Польща 19:19 (12:9)

Швейцарія – Німеччина 29:31 (14:15)

Група D

Нідерланди – Північна Македонія 37:32 (18:15)

Гвінея – Угорщина 18:35 (9:20)

Група Е

Португалія – ​​Бразилія ​​30:26 (12:15)

США – Норвегія 17:33 (7:13)

Група Н

Бахрейн – Єгипет 24:35 (11:16)

Хорватія – Аргентина 33:18 (18:7)

Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.