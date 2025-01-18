Визначилися перші вісім учасників основного раунду ЧС-2025 з гандболу
У п'ятницю, 17 січня, відбулося 8 матчів попереднього раунду чемпіонату світу-2025 з гандболу.
Зокрема, визначилися ще вісім учасників основного раунду. Ними стали збірні Нідерландів, Португалії, Німеччини, Єгипту, Італії, Франції, Австрії та Хорватії.
Чемпіонат світу з гандболу-2025
Попередній раунд, 17 січня
Група А
Чехія – Польща 19:19 (12:9)
Швейцарія – Німеччина 29:31 (14:15)
Група D
Нідерланди – Північна Македонія 37:32 (18:15)
Гвінея – Угорщина 18:35 (9:20)
Група Е
Португалія – Бразилія 30:26 (12:15)
США – Норвегія 17:33 (7:13)
Група Н
Бахрейн – Єгипет 24:35 (11:16)
Хорватія – Аргентина 33:18 (18:7)
Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.
У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.
Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.