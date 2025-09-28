Співчуття родинам загиблих: олімпійський чемпіон відреагував на нічний обстріл Росії
Олег Верняєв
Instagram Олега Верняєва
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв емоційно відреагував на нічний обстріл російської армії України.
Про це спортсмен розповів в Instagram.
"Йо**на р**ня. Співчуття родинам загиблих… Сил і витримки нашим рятувальникам ДСНС та медикам", — написав Верняєв.
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч на 28 вересня, запущено майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали".
Наразі відомо, що 4 особи загинуло та понад 70 людей поранено.