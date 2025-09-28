Українська правда
Співчуття родинам загиблих: олімпійський чемпіон відреагував на нічний обстріл Росії

Олександр Булава — 28 вересня 2025, 12:31
Олег Верняєв
Instagram Олега Верняєва

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв емоційно відреагував на нічний обстріл російської армії України.

Про це спортсмен розповів в Instagram.

"Йо**на р**ня. Співчуття родинам загиблих… Сил і витримки нашим рятувальникам ДСНС та медикам", — написав Верняєв.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну у ніч на 28 вересня, запущено майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали".

Наразі відомо, що 4 особи загинуло та понад 70 людей поранено. 

