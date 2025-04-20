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Українські акробати завоювали ще 5 медалей чемпіонату Європу

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 11:16
Українські акробати завоювали ще 5 медалей чемпіонату Європу
European Gymnastics

У суботу, 19 квітня, збірна України завоювала ще 5 медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики в Люксембурзі. У передостанній день турніру розігрувалися нагороди в багатоборстві.

У змаганнях дорослих жіночих пар золото завоював дует Ангеліна Чернявська/Рузанна Вечерук, які показали результат 83,080.

У змагань змішаних пар срібло завоювали Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець. У жіночій групі бронзовими призерами стали Еліна Козачанська, Аліна Пугач та Каріна Островська.

Ще дві нагороди українці завоювали у змаганнях юніорів. У чоловічій парі срібло завоювали Артем Шаповал і Гліб Гончарук. У чоловічій групі бронзовими призерами стали Микола Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський та Володимир Репетій.

Напередодні Чернявська та Вечерук завоювали бронзу в дисципліні "баланс".

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