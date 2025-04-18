Збірна України з акробатики здобула срібло чемпіонату Європи

Збірна України здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики, який триває у Люксембургу.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Срібло виборола чоловіча команда у дисципліні "баланс", поступивши лише 0,03 бала бельгійцям. Українці виступали у складі Юрія Савка, Тараса Яруша, Юрія Пуша та Станіслава Кукурудза.

Ангеліна Чернявська і Рузанна Вечерук здобули бронзу у цій самій вправі у змаганнях дуетів.

Також вдало розпочали континентальну першість юніори:

Срібло в дисципліні баланс виборола чоловіча пара Гліб Гончарук та Артем Шаповал, поступившись на 0.650 бала лише ізраїльтянам.

Бронза у тій самій дисципліні — у Максима Марковського та Владислава Репеті.

Також ще одна бронза в активі чоловічої четвірки, яка виступала у складі: Микола Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський і Володимир Репетій.