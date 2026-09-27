Українська пара здобула "золото" чемпіонату світу зі спортивної акробатики
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець
Міністерство молоді та спорту України
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець перемогли у фіналі балансової вправи серед змішаних пар на чемпіонаті світу зі спортивної акробатики в італійському Пезаро.
Українці отримали за виступ 30,380 бала. Друге місце посіла пара з КНДР із результатом 29,110 бала, третє – представники Росії, які набрали 28,880 бала.
Результати фіналу, балансова вправа, змішані пари
- Україна – 30,380 бала
- КНДР – 29,110
- Росія – 28,880
Для Кривицької та Лабунця це черговий спільний успіх: у 2025 році вони також виграли золото Всесвітніх ігор.