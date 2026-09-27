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Українська пара здобула "золото" чемпіонату світу зі спортивної акробатики

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 00:45
Українська пара здобула золото чемпіонату світу зі спортивної акробатики
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець
Міністерство молоді та спорту України

Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець перемогли у фіналі балансової вправи серед змішаних пар на чемпіонаті світу зі спортивної акробатики в італійському Пезаро.

Українці отримали за виступ 30,380 бала. Друге місце посіла пара з КНДР із результатом 29,110 бала, третє – представники Росії, які набрали 28,880 бала.

Результати фіналу, балансова вправа, змішані пари

  1. Україна – 30,380 бала
  2. КНДР – 29,110
  3. Росія – 28,880

Для Кривицької та Лабунця це черговий спільний успіх: у 2025 році вони також виграли золото Всесвітніх ігор.

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