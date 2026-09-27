Українська пара здобула "золото" чемпіонату світу зі спортивної акробатики

Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець перемогли у фіналі балансової вправи серед змішаних пар на чемпіонаті світу зі спортивної акробатики в італійському Пезаро.

Українці отримали за виступ 30,380 бала. Друге місце посіла пара з КНДР із результатом 29,110 бала, третє – представники Росії, які набрали 28,880 бала.

Результати фіналу, балансова вправа, змішані пари

Україна – 30,380 бала КНДР – 29,110 Росія – 28,880

Для Кривицької та Лабунця це черговий спільний успіх: у 2025 році вони також виграли золото Всесвітніх ігор.