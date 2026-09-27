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Кривицька та Лабунець здобули друге "золото" ЧС-2026 зі спортивної акробатики

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 19:47
Кривицька та Лабунець здобули друге золото ЧС-2026 зі спортивної акробатики
Іван Лабунець та Євфросинія Кривицька
figymnastics

Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули друге "золото" чемпіонату світу зі спортивної акробатики в італійському Пезаро.

Після перемоги в балансовій вправі український дует став найкращим і у фіналі комбінованої вправи серед змішаних пар.

У комбінованій вправі Кривицька та Лабунець набрали 29,950 бала. Португальська пара посіла друге місце з результатом 28,900 бала, а третіми стали росіяни (28.880).

Результати фіналу, комбінована вправа, змішані пари

  1. Україна – 29,950 бала
  2. Португалія – 28,900 бала
  3. Росія – 28,880 бал

Раніше українці перемогли у фіналі балансової вправи, отримавши 30,380 бала.

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