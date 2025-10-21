Україна залишилася без жіночих фіналів на чемпіонаті світу-2025

Українські гімнастки не змогли пробитися до жодного фіналу чемпіонату світу 2025 року, який проходить в індонезійській Джакарті.

Сьогодні, 21 жовтня, українки взяли участь у жіночій кваліфікації змагань. Україну представляли Вікторія Іваненко, Діана Лобок, Дар'я Чорна, Софія Матюшенко.

У багатоборстві Іваненко посіла 58 місце (46,065 бала), а Чорна стала 79-ю (41,032). Для виходу у фінал треба було потрапити до Топ-24 кваліфікації.

Вікторія та Дар'я виступили і в опорному стрибку, але й там вони не опинилися у Топ-8, посівши 37-е (12,616 бала) та 35-е (12,683 бала) місця відповідно.

Виступи на різновисоких брусах також не принесли позитивного результату: Лобок (58 місце, 12,033 бала), Іваненко (88 місце, 11,033 бала) та Чорна (117 місце, 6,866 бала) опинилися поза залікової вісімки.

Кваліфікації на колоді (Лобок: 51 місце, 12,133 бала, Іваненко: 101 місце, 10,766 бала, Чорна: 116 місце, 9,800 бала) та у вільних вправах (Чорна: 59 місце, 11,733 бала, Іваненко: 74 місце, 11,466 бала, Матюшенко: 112 місце, 9,033 бала) завершилися без успіху та місця у фіналі.

Таким чином, на чемпіонаті світу-2025 Україна виступить у двох фіналах: Назар Чепурний змагатиметься за золото в опорному стрибку, а Владислав Грико – у багатоборстві.

Нагадаємо, що українські гімнастки вперше в історії здобули золото клубного чемпіонату світу AEON Cup 2025.