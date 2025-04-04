Україна залишилася у топ-10 в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА вперше у 2025 році оновив світовий рейтинг чоловічих національних збірних із футзалу. Збурна України у ньому зберегла за собою дев’ятку позицію.

Бразилія та Португалія зберегли за собою перші дві сходинки, на третє місце піднялася Іспанія, яка обійшла Аргентину. Казахстан втратив дві позиції, опустившись на сьоме місце та пропустивши Іран і Марокко.

Топ-10 рейтингу ФІФА від 4 квітня:

Нагадаємо, у 2025 році збірна України провела чотири матчі відбору до Євро-2026. Команда Олександра Косенка здобула у них чотири перемоги.

4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді. Наразі Україна лідирує в своїй кваліфікаційній групі.