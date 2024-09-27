Визначились всі учасники 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні, 27 вересня, завершились матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу 2024.

За підсумками турніру Парагвай, Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія та Іран виграли свої групи. Нідерланди, Таїланд, Україна, Казахстан, Марокко та Франція вийшли у плейоф з другого місця. Коста-Рика, Хорватія, Афганістан та Венесуела пробились в 1/8 фіналу, як найкращі команди, що посіли треті місця. Казахстан, Аргентина, Франція, Парагвай, Україна, Венесуела, Бразилія, Марокко пройшли в 1/4.

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Чемпіонат світу 2024 з футзалу

1/4 фіналу

29 вересня

Україна – Венесуела

Бразилія – Марокко

30 вересня

Казахстан – Аргентина

Франція – Парагвай

Напередодні збірна України з футзалу впевнено перемогла Нідерланди у 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 1:3.