Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Визначились всі учасники 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Володимир Кук — 27 вересня, 21:49
Визначились всі учасники 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні, 27 вересня, завершились матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу 2024.

За підсумками турніру Парагвай, Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія та Іран виграли свої групи. Нідерланди, Таїланд, Україна, Казахстан, Марокко та Франція вийшли у плейоф з другого місця. Коста-Рика, Хорватія, Афганістан та Венесуела пробились в 1/8 фіналу, як найкращі команди, що посіли треті місця. Казахстан, Аргентина, Франція, Парагвай, Україна, Венесуела, Бразилія, Марокко пройшли в 1/4.

Реклама:

Чемпіонат світу 2024 з футзалу
1/4 фіналу
29 вересня

Україна – Венесуела

Бразилія – Марокко

30 вересня

Казахстан – Аргентина

Франція – Парагвай

Напередодні збірна України з футзалу впевнено перемогла Нідерланди у 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 1:3.

Збірна Аргентини Збірна Бразилії збірна Казахстану Збірна України з футзалу Збірна Франції збірна Марокко Збірна Венесуели Чемпіонат світу з футзалу-2024 Збірна Парагваю

Збірна України з футзалу

Нас очікує дуже важкий матч: лідер збірної України – про гру з Венесуелою
Мельник: Ми встигли адаптуватися і здобути досвід, адже для багатьох це перший Мундіаль
Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати
ЧС-2024. Україна – Венесуела: онлайн-трансляція
Парагвай у додатковий час обіграв Афганістан та вийшов у чвертьфінал ЧС-2024

Останні новини