Ураган здобув другу перемогу над SkyUp у грі за бронзу Екстра-ліги

У неділю, 9 червня, відбувся другий матч за бронзові нагороди Екстра-ліги з футзалу, в якому Ураган переграв київський SkyUp.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь ужгородців. Фаренюк відзначився переможним голом на останній хвилині поєдинку.

Ураган подвоїв перевагу в серії. Вже в наступній грі, яка відбудеться в Києві 15 червня, ужгородська команда може завоювати бронзові медалі.

Екстра-ліга України з футзалу

Матч за третє місце, другий поєдинок

9 червня

Ураган (Ужгород) — SkyUp Futsal (Київ) 3:2 (2:1)

Рахунок у серії — 2:0

Голи: 1:0 - 5 Фаренюк, 2:0 - 7 Шотурма, 2:1 - 18 Суворов, 2:2 - 35 Бакум, 3:2 - 40 Фаренюк

Напередодні Хіт по пенальті переміг Енергію в фіналі Екстра-ліги.