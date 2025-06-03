Українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі

Бронзовий призер чемпіонату Польщі сезону-2024/25 Лешно оголосив про відхід українського футзаліста Артема Рося.

Про це повідомила пресслужба команди.

Минулого сезону 36-річний Артем відіграв за команду 38 матчів, забив 13 голів і віддав 10 результативних передач.

Рось – вихованець донецького футзалу. З 2015 майже весь час виступав за кордоном. Зокрема, тривалий час у Білорусі.

Зазначимо, що за Лешно у сезоні-2024/2025 також виступали ще троє українців – Сергій Малишко, В’ячеслав Кожемяка та Євгеній Козлов.

У бронзовій серії, яка тривала до двох перемог, Лешно здолав минулорічного чемпіона Екстракляси Рекорд із Бельсько-Бяли. Це найвище досягнення в історії Лешно.