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Тренер Сокола: Що тільки не видумували суддя Плахов та компанія, але не вплинули на результат

Ігор Чернявський — 13 жовтня, 19:35
Тренер Сокола: Що тільки не видумували суддя Плахов та компанія, але не вплинули на результат
ФК Сокіл

Головний тренер Сокола Роман Ковальчик вважає, що арбітр матчу з in.IT цілеспрямовано намагався зробити результат не на користь його команди.

Про це Ковальчик сказав у коментарі клубній пресслужбі.

"Звісно, молодці хлопці впоралися зі своїм завданням на гру, впоралися зі своїми емоціями, тому що перші ігри вони завжди проходять дуже нервово в будь-яких командах, хто би з ким не грав на такому високому стресовому плані.

Тому вони молодці, ще раз говорю, впоралися зі своїм завданням, і навіть суддя Плахов and company що тільки не видумували, але не змогли вплинути на результат", – сказав Ковальчик.

Нагадаємо, Сокіл розгромив "айтішників" з рахунком 3:0.

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