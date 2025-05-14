ХІТ впевнено переміг Атлетик та став третім півфіналістом плейоф Екстра-ліги

У середу, 14 травня, відбувся 5-й матч чвертьфінальної серії плейоф Екстра-ліги України з футзалу, в якому столичний ХІТ переграв дніпровський Атлетик.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Ще у першому таймі кияни забили двічі, а на початку другої 20-хвилинки забили третій гол. Атлетик зміг скоротити відставання лише за 4 хвилини до фінального свистка зусиллями Виставного.

За 2 хвилини до завершення зустріч була призупинена через повітряну тривогу. Однак такий собі "таймаут" не допоміг "атлетам" створити камбек та бодай перевести гру в овертайм.

У підсумку перемогу в серії з рахунком 3:2 здобули чинні чемпіоні України, які у півфіналі зіграють проти хмельницького Сокола, який напередодні вибив Ураган.

Екстра-ліга України – плейоф

1/4 фіналу, матч №5, 14 травня

ХІТ – Атлетик 3:1 (2:0)

Рахунок в серії 3:2

Голи: 1:0 – 2 Жук, 2:0 – 20 Сухов, 3:0 – 29 Педяш, 3:1 – 36 Виставной

Раніше в 1/2 вийшла вийшла Аврора, яка в трьох матчах здолала Суху Балку. Цей клуб зіграє у півфіналі з переможцем пари SkyUp – Енергія, які також зіграють 5-й матч.