Сокіл з камбеком та скандалом після матчу дотиснув Ураган та пройшов до півфіналу Екстра-ліги

Сьогодні, 12 травня, в межах чвертьфінальної стадії плейоф Екстра-ліги відбувся четвертий матч серії між Ураганом та Соколом.

Програвши перші два поєдинки, а потім вигравши третю зустріч, колектив з Івано-Франківська сподівався продовжити протистояння, зрівнявши у ньому рахунок. І спочатку все йшло за планом господарів майданчика – вони тричі відзначилися у воротах суперника ще в першому тайму. Але після цього розпочався камбек гостів.

Столичний клуб ще до перерви встиг відіграти один м'яч, після чого він ще двічі засмутив голкіпера Урагана.

Основний час не визначив переможця, а тому команди подарували фанатам перші овертайми в серії. На 4-й хвилині першого екстра-тайму Сокіл вийшов уперед завдяки голу Бабака, який оформив дубль.

За пів хвилини до кінця другого екстра-тайму іванофранківці мали шанс врятуватися, але Масевич не реалізував 10-метровий удар.

Сирена зафіксувала вольову перемогу Сокола з рахунком 4:3, яка вивела команду до півфіналу. Але найцікавіше розпочалося одразу після матчу.

Гравці київського клубу доволі провокативно почали святкувати перемогу перед місцевими фанатами. Особливо відзначився Ростківський, який побачив перед собою червону картку від арбітра.

Потім на майданчик повернулися гравці Урагана, яким не сподобалося те, що почали робити їхні опоненти. Після невеликої сутички команди розійшлися, а арбітр під оплески вболівальників показав другу жовту головному тренеру Сокола Роману Ковальчику.

Екстра-ліга України – плейоф

1/4 фіналу, матч №4, 12 травня

Ураган – Сокіл 3:4 ОТ (3:1, 0:2, 0:1, 0:0) – Сокіл виграв серію 3-1

Голи: 1:0 – 9 Богославський, 2:0 – 11 Терентьєв, 3:0 – 14 Приходько, 3:1 – 20 Первєєв, 3:2 – 27 Бабак, 3:3 – 34 Данилюк, 3:4 – 44 Бабак.

Сокіл став тільки другим півфіналістом турніру. Раніше туди вийшла Аврора, яка в трьох матчах здолала Суху Балку.

Проте команда Ковальчика зіграє не з нею, а з переможцем пари ХІТ – Атлетик Футзал. Нагадаємо, що в двох останніх серіях 1/4 фіналу рахунок нічийний 2-2.