Потрібно виходити грати, щоб не відбувати номер: гравець збірної України з футзалу – про Судакова

Гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко, який став найкращим футзалістом листопада в Екстра-лізі, оцінив можливість щодо продовження виступів у національній першості та навів приклад із лідером Шахтаря Георгієм Судаковим, який заявив, що йому нецікаво грати в УПЛ.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу "Триндець".

"Я налаштовуюся на кожну гру, виходжу перемагати, рости, а там уже, як буде виходити на паркеті. Це вже буде не тільки від мене залежати, а й від партнерів моїх по команді, від тренерів. Я докладатиму максимум зусиль, щоб виходити на новий рівень. Судаков відверто каже, що йому вже не сильно цікаво грати в чемпіонаті України? Воно є, але ти все рівно знаходиш якісь такі думки, що потрібно виходити грати, щоб не відбувати номер. На тебе дивиться вся країна, тебе викликають у збірну. Ти не можеш вийти і дати якусь слабину, щоб потім тобі не було соромно", – зазначив Семенченко.

Нагадаємо, що у жовтні збірна України вперше у своїй історії стала призером чемпіоната світу. У матчі за третє місце підопічні Косенка розгромили Францію з рахунком 7:1.