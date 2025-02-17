Мілевський і Алієв на трибуні та ігнор регламенту: найцікавіше про матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України

За що вболівальники цінують кубкові матчі? Звісно ж, що за їхню непередбачуваність. Вісім повторних матчів відбулися минулого вікенду на футзальних майданчиках в межах 1/8 фіналу Кубку України. Якісь були дуже цікавими, якісь – не дуже, були й такі, що назвати їх кубковими язик не повернеться, але якщо брати загалом всі вісім ігор, то їм головного – непередбачуваності – і не вистачило.

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Після жеребкування цієї стадії кубкового турніру в семи парах можна було, нічим особливо не ризикуючи, назвати фаворита. Виключенням залишалося хіба що протистояння ХІТа та Aurora Team, яке фаворита не мало. Так, для обох команд, які наразі в турнірній таблиці Екстраліги займають два перших місця, дуже прикро вибувати з Кубку України на такій ранній стадії, але це доля. Втім, коли визначилися всі учасники "Фіналу восьми", які 24-27 квітня визначать володаря трофею, навіть в цій непередбачуваній парі була присутньою та загальна тенденція, яка є у 1/8 фіналу – далі пройшли всі вісім команд, які на поточний момент вище за свого суперника в турнірній ієрархії.

Для прикладу, Aurora Team йде в Екстралізі першою, і вона залишила поза кубком ХІТ, який в турнірній таблиці другий. І далі аналогічно в решті пар, які назвемо, вказавши результати матчів. Сокіл не без проблем пройшов Athletic Futsal (4:2, 2:3), SkyUp Futsal також спітнів з Авалоном (3:2, 2:2), Енергія на класі розібралася з in.IT (2:1, 3:1), Ураган двічі порозминався на аматорах з AM Estate (7:3, 7:2), Суха Балка не помітила МСК Харків (5:0, 9:2), Кардиналу-Рівне важкувато було з аматорським Будівельником, але все обійшлося (5:1, 3:3), і нарешті, тільки в єдиній парі, між Любартом і Фурнітурою, після двох нічиїх (4:4, 3:3) справа дійшла до серії пенальті, але в ній дива не сталося і міцнішими нерви виявилися у команди з Екстраліги, яка шестиметрові пробила краще (4:1).

МСК Харків – Суха Балка

Статистика – статистикою, але попри ту загальну тенденцію, яка була притаманна 1/8 фіналу, безпосередньо в самих іграх були такі моменти, на яких варто зупинитися окремо, їм і присвячена подальша розповідь.

Центральна гра

Безумовно, в зоні підвищеної уваги було протистояння між ХІТом та Aurora Team, в якому після першої гри перевага в один м’яч була на боці команди Євгена Задорожного. Власне, від цього суперники й танцювали в грі-відповіді.

Що було безпосередньо на майданчику, це переповідати не варто – все в трансляції. Тому буде погляд на деякі моменти з боку. Перше, що здивувало одразу, це відсутність у воротах ХІТа Олександра Сухова. Питань щодо надійності Олександра Кравця, який відіграв весь перший тайм, немає. Той м’яч, який він пропустив за лічені секунди до завершення першого тайму, навряд чи відбив будь-який воротар.

Але за відсутності Сухова ХІТ втратив можливість створювати перманентний тиск на суперника внаслідок постійних його підключень. А тиск цей створювати було потрібно, адже Aurora Team, пам’ятаючи про свою мінімальну перевагу, одразу віддала ініціативу ХІТу. Розкривати цей щільний захист при грі, коли воротар на своєму місці, а в атаці треба грати "чотири на чотири", ХІТу абсолютно не вдавалося. В справу пішли дальні удари, але, по-перше, гравці Aurora Team чітко розуміли, від кого може бути загроза, а це Чернявський і Мельник. По-друге, якщо щось і долітало до Савенка, то для нього це не було проблемою.

Після гри в чемпіонаті тижневої давнини проти Сокола тренер ХІТа Владислав Лисенко в післяматчевому коментарі сказав наступне: "Обіцяю, ви побачите на матч з Aurora Team зовсім іншу команду, ніж та, яка грала перший матч". Важко сказати, що Лисенко мав на увазі, але в грі ХІТа не було нічого, що могло здивувати Aurora Team, яка ближче до завершення першого тайму, дочекавшись, коли провідні гравці ХІТа підсядуть, почала грати в активний пресинг, що і принесло забитий м’яч. А все почалося з технічного браку Жука, який не зміг обробити м’яч.

Після голу "у роздягальню" ХІТу потрібно було забивати мінімум два, це для переведення гри в серію пенальті, а для перемоги – взагалі три. Єдина зміна – це поява Сухова, який одразу ж почав грати на атаку. Втім, робив це Олександр не так впевнено, можливо, побоюючись власної помилки, що з ним вже траплялося в іграх з Aurora Team. Підключення Сухова не мали потрібного ефекту, тому за вісім хвилин до завершення другого тайму ХІТ перейшов на гру з п’ятим, яким виходив не до кінця відновлений після травми Євген Сірий.

Ранній перехід на гру з п’ятим має певний недолік. Якщо в команді під гру "5 на 4" награний тільки один квінтет, він фізично не зможе тривалий час перебувати на майданчику, адже тривалий контроль м’яча виснажує і самих гравців. Це і мало місце з ХІТом, коли при першому виході Сірого контроль м’яча протягом майже двох хвилин завершився просто невимушеною втратою. Другий та третій пропущені м’ячі той же Владислав Лисенко назвав "агонією", і з цим важко не погодитися. Помилялися ті гравці, які мали принести результат, але вони вже "наїлися". Другий м’яч – це помилка Андрія Мельника, який намагався приборкати м’яч, але не зміг це зробити. Третій м’яч – безадресна передача Сірого прямо на ногу Ростиславу Семенченку, який зробив контрольний постріл у протистоянні двох київських команд.

З чотирьох ігор цього сезону ХІТ не виграв у Aurora Team жодної, що дає підстави говорити про певну переоцінку цінностей в українському футзалі. Чи говорить це, що шанси виграти чемпіонат у команди Олега Лук’яненка нижчі, ніж в Aurora Team? Як це не парадоксально прозвучить, навпаки, вони стали вищими. В чому парадокс, річ у тім, що з Кубком України є якесь закляття. Востаннє в українському футзалі одна команда робила дубль, виграючи чемпіонат і кубок, ще в сезоні-11/12, коли це вдалося львівській Енергії. З того часу навіть харківський Локомотив та херсонський Продексім у свої золоті часи не спромоглися виграти обидва трофеї. Найсвіжіший приклад – в останні два сезони Кубок України вигравали Кардинал-Рівне й Ураган, а чемпіоном України обидва рази ставав ХІТ. Чи спростує це закляття Aurora Team або інша команда, побачимо по завершенню сезону.

Special guests

Ще в дуже-дуже давні часи, коли в Києві була така футзальна команда Інтеркас, на її іграх можна було побачити деяких відомих, навіть легендарних футбольних персон. Зокрема, Олексій Михайличенко дуже часто приходив на футзал, а пояснювалося це просто – з цими футбольними людьми товаришував президент Інтеркасу Сергій Веселов. Було таке, що на ігри збірної України у Львові запрошували Мирона Маркевича.

До чого цей екскурс в історію з футболом, до того, що на київському дербі серед численних вболівальників були помічені Артем Мілевський та Олександр Алієв. Яким чином цих зараз медіаперсон, а раніше відомих футболістів, занесло на гру ХІТа та Aurora Team, чи з їхньої власної ініціативи, чи їх хтось запросив, відповіді немає. Але можна напевне сказати, за кого вони вболівали. Коли у ворота ХІТа на останній хвилині влетів третій м’яч, в трансляцію потрапила щира радість Олександра Алієва, який аж підскочив зі свого місця.

Олександр Алієв та Артем Мілевський Instagram

Як відомо, "Фінал восьми" запланований для проведення в столичному Палаці спорту, тому можна очікувати, що цю подію відвідають відомі футболісти, можливо, навіть такі, хто не повісив бутси на цвях. Бажано, щоб вони були не тільки з-поміж тих, хто зараз займає офіційні посади в УАФ і на "Фінал восьми" прийде виключно через службову необхідність.

Без голів

Серед 16 учасників 1/8 фіналу тільки одна команда не змогла в повторних іграх відзначитися забитим м’ячем. В це важко повірити, але ця команда – чинний чемпіон України київський ХІТ, в складі якого чимала кількість заслужених майстрів спорту, в тому числі й один з кращих голеадорів останніх років Євгеній Жук. Але на всякого Жука є свій Савенко, от і в київському дербі всі прагнення підопічних Олега Лук’яненка нанівець звів заслужений майстер спорту в складі Aurora Team Юрій Савенко. І це для нього, як виявляється, звичайна справа.

Майже два роки тому, в грі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України сезону-2022/23, зустрічалися Ураган і ХІТ, і вона завершилася перемогою франківців 1:0, ворота яких захищав… Юрій Савенко. Щоправда, та перемога "ураганівців" стала для них слабкою втіхою, адже в першій грі вони поступилися 1:3. Згадувана гра відбулася 5 квітня 2023 року, і з того часу ХІТ в Кубку України провів дев’ять матчів, в яких незмінно забивав, але на десятій грі коло "від Савенка до Савенка" замкнулося.

Розгроми

Серед восьми ігор не обійшлося без того, щоб одна з команд над своїм опонентом мала значну перевагу. І це стосується не тільки ігор між командами з різних щаблів українського футзалу. Суха Балка приїхала на гру-відповідь з МСК Харків до Полтави, маючи перемогу 5:0. Це віщувало, що повторна гра перетвориться на формальність, але вона для команди Сергія Гупаленка взагалі стала "тренуванням з підвищеною відповідальністю". Вже до перерви на табло були ті ж самі 5:0, а фінальний результат засвідчив ще один глибокий нокаут "містян" 9:2.

Ураган в кожній з двох ігор проти команди чемпіонату Дніпропетровщини, AM Estate з Дніпра, забив по сім м’ячів, але якщо в гостях пропустив тричі, то в рідному Івано-Франківську лише двічі, що і дозволяє кваліфікувати перемогу команди Юрія Іванишина як розгромну. Загальний рахунок у двох іграх 14:5 свідчить про прірву, яка є в майстерності між представником Екстраліги та аматорським колективом.

Найкращий гол

Неймовірний гол-красень побачили численні вболівальники, які влаштували аншлаг на грі між Фурнітурою та Любартом, а разом з ними й ті, хто дивився онлайн-трансляцію гри. На 30-й хвилині гості розпочали свою чергову атаку, яку Богдан Гладун завершив ударом. М’яч перед собою відбив голкіпер Фурнітури Олександр Пеца-Довбуш, але його партнер по команді Мар’ян Блонський так невдало навмання вибив м’яч, що вийшло прямо на ногу Богдану Мізюку, який з 15 метрів, без всякої обробки, завдав "по зустрічному" удару страшенної сили – м’яч, як з гармати, залетів у верхній кут. Такі, як-то кажуть, не беруться!

Дабл-пенальті

Надемоційними були заключні секунди гри в Хмельницькому між Соколом та Athletic Futsal. Гості вигравали 3:2, цей рахунок після поразки в Дніпрі 2:4 їх не влаштовував, і для переведення гри в серію пенальті потрібен був ще один м’яч. Щоб забити його, команда з Дніпра мала аж дві можливості. Перша – за 27,5 секунд до сирени, коли арбітри призначили шостий фол за порушення з боку Чижика на Щуру.

Дабл-пенальті пробивав Давид Калашник і пробив повз ворота.

Друга – через 9 секунд, коли арбітри вирішили, що Микола Сохорук, прагнучи зіграти на добиванні, порушив правила в боротьбі за м’яч з воротарем.

М’яч майже одразу впевнено до рук взяв Кіріл Сторожук, але блискуче зіграв голкіпер Сокола Сергій Шевченко, який вийшов з воріт і відбив м’яч.

В післяматчевому коментарі пресслужбі Сокола Сергій Шевченко відмітив: "Був абсолютно спокійним і впевненим, що ці два гравці мені не заб’ють. Не було навіть на секунду сумнівів, що я можу пропустити від них". Що ж, дещо зухвало, але, як відомо, переможців не судять.

Як потрібно реалізовувати 10-метрові, гравцям команд Екстраліги продемонстрував гравець коломийської Фурнітури, команди, яка грає в Першій лізі. На 15-й хвилині гри проти Любарту, яка проходила в Королівці, що поблизу Коломиї, господарі отримали право на дабл-пенальті, і Ростислав Нападюк низовим ударом прошив голкіпера лучан Станіслава Горніка. До речі, в січні останнього було визнано найкращим гравцем усієї Екстраліги.

Воротар-голеадор

Блок других матчів 1/8 фіналу Кубку України також не обійшовся без голу у виконанні воротаря. Голкіпер Athletic Futsal Богдан Мещеряков на 14-й хвилині гри в Хмельницькому проти Сокола підключився до атаки своєї команди, отримав передачу від Кіріла Сторожука, після чого наблизився до воріт і метрів з 10 з лівої ноги, з носка, невідпорно пробив у верхній кут воріт, які захищав Сергій Шевченко.

Забитим м’ячем 19-річний голкіпер цього сезону відзначився вперше, але радощі цей гол все ж таки йому не приніс. Річ у тім, що за рахунку 3:1 на користь Athletic Futsal, який перевів би гру в серію пенальті, на 39-й хвилині Мещеряков не впорався з ударом Вадима Данилюка майже з нульового кута, і цей пропущений м’яч вирішив долю путівки у "Фінал восьми" в суперництві команд з Дніпра та Хмельницького.

Червоні картки

Неймовірне вилучення гравця відбулося в грі між ХІТом та Aurora Team. На останній хвилині гри, з інтервалом в десять (!!!) секунд, дві жовті картки перед собою побачив гравець Aurora Team Владислав Завертаний. Це стає ще дивнішим, якщо сказати, що дві картки Завертаний отримав, перебуваючи на лаві запасних, і обидві за надмірну радість, коли він після голів у ворота ХІТа вибігав на майданчик. До речі, після другого голу Aurora Team на майданчик вибігло ледь не пів команди на чолі з представниками тренерського штабу, але як жертва був обраний саме Завертаний. Є варіант пояснення, чому Владислав не стримував емоцій. Ще в середині першого тайму його дуже жорстко "прийняли", після того Завертаний більше не брав участі у грі, і всю свою образу він і проявив в експансивному святкуванні. Зворотний бік нестриманості – у чвертьфінальному матчі в межах "Фіналу восьми" Завертаний участь взяти не зможе.

Це стосується і воротаря Кардиналу-Рівне Дмитра Дяченка. Його помилка – це молодість і недосвідченість 21-річного гравця. На 19-й хвилині гри в Дніпрі проти Будівельника Дяченко помилився зі своїм розташуванням, і м’яч, який летів в напрямку воріт, зупинив руками, знаходячись за межами штрафного майданчика – це пряма червона картка.

Зміна амплуа

Щоб воротар велику частину ігрового часу проводив не на своїй позиції, це в футзалі зараз звичне явище. Бувають такі ігри, що команди починають грати з підключеннями воротаря зі стартовим свистком, і так грають всю гру. Але щоб польовий гравець грав на позиції воротаря – це дуже рідкісний випадок, який і стався в Дніпрі в грі між лисичанським Будівельником та Кардиналом-Рівне.

Після вилучення Дмитра Дяченка, про яке було вище, головний тренер рівнян Євген Ланко зіткнувся з проблемою, а кому ж захищати ворота, адже "кардиналівці" приїхали на виїзну гру з одним воротарем. Свій вибір Євген Ланко зупинив на Микиті Козлюку, який півтори хвилини першого тайму і всю другу половину гри так і провів у воротарській футболці.

Дуже швидко Микиті Козлюку довелося виконати неприємну процедуру, коли м’яч опинився у його воротах, але по перерві рівняни зіграли тактично розумно. Суперника вони зустрічали високо, вже на його половині, і кількість ударів по воротах, які захищав не воротар, звели до мінімуму. Моменти у Будівельника були, навіть виходи сам на сам, але Козлюк продемонстрував непогані воротарські навички й лише одного разу не зміг допомогти Кардиналу-Рівне, який за підсумком двох ігор досяг потрібного результату.

Питання тижня

Щоб ввести читачів в те питання, які підіймається в цій номінації, для початку наведемо фрагмент Регламенту Екстраліги, в якому в "Розділі ІV. Дисциплінарні санкції", в "Статті 31. Застосування дисциплінарних санкцій", є пункт 4, який прописаний таким чином: "Футболіст та/або офіційний представник, вилучений або відсторонений від виконання своїх функцій, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Вилучена особа не може знаходитись ближче ніж 20 метрів до технічної площі своєї команди, безпосередньо спілкуватися з гравцями та/або технічним персоналом команди під час матчу". Далі наводимо стоп-кадр з онлайн-трансляції гри ХІТ – Aurora Team, на якому видно, що гравець ХІТа Олександр Сметаненко, який був вилучений в першій кубковій грі між цими суперниками, знаходиться на лаві запасних своєї команди. На стоп-кадрі Сметаненко одягнений в зимову куртку, і факт того, що його присутність протягом гри поруч з командою мала місце, є беззаперечним порушенням регламентних документів.

Чому і як таке порушення пройшло повз офіційних осіб матчу, а це арбітри Євген Гордієнко, Андрій Швець, Олексій Фесенко та спостерігач арбітражу В’ячеслав Дараган, це і є "питанням тижня". А ще в Регламенті в тому ж розділі та статті є пункт 5 "КДК УАФ може застосовувати дисциплінарні санкції за порушення, які були не помічені офіційними особами матчу".

Чекаємо на реакцію Асоціації футзалу України на порушення, яке не було помічено офіційними особами. Зазначимо, що членом КДК УАФ є Марина Кирилюк, яка працює в Асоціації футзалу України, тож її безпосередній професійний обов’язок – звернути увагу КДК УАФ на порушення Регламенту Екстраліги, яке мало місце з боку гравця клубу ХІТ. В разі ж ігнорування буде створений прецедент: будь-який клуб може йти на подібне порушення – присутність на лаві запасних дискваліфікованого гравця або навіть тренера (а чому б і ні?), а в разі санкцій поставити АФУ пряме питання – чому гравцеві ХІТа і ХІТу так можна, а нам ні.

Анатолій Подвойський