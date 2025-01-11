Померла титулована українська футзалістка, яка зі збірною здобувала медалі на чемпіонатах Європи

Пішла з життя українська футзалістка Таїсія Бабенко.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

31-річна спортсменка мала важке онкологічне захворювання, яке виявили на початку 2024 року.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

У складі студентської збірної України Бабенко ставала віцечемпіонкою світу.

Вона також грала за жіночу збірну України з пляжного футболу.