Померла титулована українська футзалістка, яка зі збірною здобувала медалі на чемпіонатах Європи
Таїсія Бабенко
УАФ
Пішла з життя українська футзалістка Таїсія Бабенко.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
31-річна спортсменка мала важке онкологічне захворювання, яке виявили на початку 2024 року.
За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".
У складі студентської збірної України Бабенко ставала віцечемпіонкою світу.
Вона також грала за жіночу збірну України з пляжного футболу.