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Померла титулована українська футзалістка, яка зі збірною здобувала медалі на чемпіонатах Європи

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 11:47
Померла титулована українська футзалістка, яка зі збірною здобувала медалі на чемпіонатах Європи
Таїсія Бабенко
УАФ

Пішла з життя українська футзалістка Таїсія Бабенко.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

31-річна спортсменка мала важке онкологічне захворювання, яке виявили на початку 2024 року.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

У складі студентської збірної України Бабенко ставала віцечемпіонкою світу.

Вона також грала за жіночу збірну України з пляжного футболу.

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