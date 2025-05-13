Драма на межі трагедії в Екстра-лізі: головне про треті та четверті матчі 1/4 плейоф

Від шести до восьми матчів очікувало футзальну Екстра-лігу у другому блоці чвертьфінальних матчів плейоф, які відбулися з суботи по понеділок. Вийшло ж посередині – сім ігор, і команди, які вибороли своє місце в півфіналі, були визначені у двох парах. Цього разу Асоціації футзалу України не вдалося розвести ігри по часу, щоб за ними було зручно спостерігати в онлайн-трансляціях, і це найбільше стосується неділі, коли три гри стартували з інтервалом в одну годину, починаючи з 14:00.

Aurora Team та Суха Балка пізніше за три інші чвертьфінальні пари почали своє суперництво, що не завадило саме їм визначити першого півфіналіста. Попри всі свої кадрові проблеми, команда з Жовтих Вод не бажала здаватися без бою, і гра на рівних з переможцями регулярного чемпіонату тривала аж до 25-ї хвилини. Рахунок тримався 0:0, але потім почалося те, що в футзалі називають "привозами".

Біля власних воріт помилився Владислав Ніжник, Aurora Team тільки цього і чекала, щоб відкрити рахунок. Майже одразу гол у ворота команди Євгена Задорожного підвіз голкіпер Юрій Савенко, і на табло стало 1:1. Не встигли жовтоводці цьому порадіти, як помилився їхній воротар Назарій Войтович, Aurora Team знову повела в рахунку і більше ситуацію не відпускала з-під свого контроля. Перемога 5:2, в серії 3:0 – саме такого й очікували в цій парі, надто вже нерівними були сили суперників.

Трохи раніше в Дніпрі, але в іншому спорткомплексі, стартувала третя гра в серії між Athletic Futsal та ХІТом. Господарі вочевидь перегоріли, в першому таймі припустилися двох грубих помилок, і це рішучим чином вплинуло на загальний підсумок – 6:0. Схоже на те, що в ХІТі вирішили, що тепер він візьме дебютантів Екстра-ліги тепленькими – яка ж це була помилка. Команда Олександра Кабаненка була такою ж цілісною, як і в першій грі в Києві. Програючи 1:3, ХІТу вдалося скоротити відставання до мінімуму на 32-й хвилині, і команда з Дніпра понад вісім хвилин гідно протистояла спробам чемпіонів України перевести гру в овертайм. Ба більше, у "атлетів" було чотири спроби вразити порожні ворота, але м'яч так і не залетів до сітки. 3:2 – Athletic Futsal вдруге здивував всю футзальну спільноту і довів серію до п’ятої гри.

Чотирьох ігор не вистачило й Енергії зі SkyUp Futsal, щоб визначити сильнішого. Першу гру краще розпочали "енергетики", які повели 2:0 вже на третій хвилині. Весь основний час попереду були львів’яни, "авіатори" їх наздоганяли, і на 39-й хвилині Шаропіньйо вдалося перевести гру в овертайм. Другу його додаткову п’ятихвилинку команда Тараса Шпички грала без свого лідера, що не завадило їй забити двічі й виграти 6:4. В неділю Енергія знову відкрила рахунок, втім, після голу Євгена Смоловика на 16-й хвилині програвала 1:3. Відставання вдалося нейтралізувати ще до перерви, а в другому таймі львівські фанати побачили лише один м'яч і залишилися цим задоволені, адже він в активі Михайла Зварича, як і перемога в активі Енергії 4:3.

Сокіл приїхав до Івано-Франківська з двома перемогами, але в першій грі одразу для нього все пішло кепсько – м'яч у ворота хмельничан влетів вже на восьмій секунді. І хоча відіграти його вдалося через хвилину, Ураган повірив у свою зірку. Двох м’ячів на початку другого тайму франківцям вистачило для перемоги 3:2. Кепсько було для Сокола і в першому таймі другої гри, в якому після помилки юного Артура Хібовського Ураган повів 3:0. Але це були останні голи франківців цього сезону, надалі забивав лише Сокіл, зробив це чотири рази, переміг 4:3 і став другим півфіналістом.

Драма

Таке ми неодноразово бачили в футболі, коли якийсь гравець втрачає свідомість і без будь-яких видимих причин падає на поле. Подібні ситуації одразу стають резонансними, адже подія відбувається на очках не тільки десятків тисяч присутніх на стадіоні, але й мільйонів телеглядачів. На жаль, траплялися і трагедії.

Жахливий випадок відбувся в першій львівській грі, коли перед самим початком другого додаткового тайму бразилець Шаропіньйо спочатку присів навпочіпки, а за кілька секунд знепритомнів і впав на паркет.

Не одразу всі присутні усвідомили, що сталося щось екстраординарне, і добре, що в ситуацію миттєво втрутилися медики обох команд, і обок просто не міг знаходитися фізіотерапевт Енергії Олег Чернецький, який тривалий час захищав Україну на Сході. Ситуація була дуже складною і напруженою, але завдяки професійним діям вдалося повернути Шаропіньйо до свідомого стану.

Звісно ж, про те, що Шаропіньйо продовжить гру, мова не йшла, але його партнери по команді відіграли і за себе, і за того хлопця і виграли гру. Втім, просто так пройти повз ситуацію неможливо, і виникає питання, чи забезпечена наявність на матчах Екстра-ліги такого приладу, як дефібрилятор. Є великі сумніви, що відповідь на це питання позитивна, і найближчим часом Асоціація футзалу України просто зобов’язана внести зміну в регламент, щоб дефібрилятор став ОБОВ’ЯЗКОВИМ приладом на всіх матчах Екстра-ліги із зазначенням відповідальної персони, яка вміє ним користуватися. Це щоб драма не перетворилася на трагедію.

Найкращі ігри

Другий блок чвертьфінальних матчів вмістив в себе цілий розсип видовищних поєдинків. Виняток це хіба що гра в Дніпрі, де Суха Балка приймала Aurora Team, тому щоб визначити найкращу з кращих ігор, варто застосовувати критерії відсіву. З них, що на поверхні й що дуже цінується в футзалі, це камбеки, наслідком яких стають вольові перемоги. В другій грі між Athletic Futsal та ХІТом господарі проявили характер і вдруге в серії, поступаючись в рахунку, розвернули гру на свою користь.

Втім, у "атлетів" відставання було в один м'яч, і куди важчою була ситуація у тих команд, які програвали у Львові в серії між Енергією та SkyUp Futsal. В першій це були "авіатори", які вже на 3-й хвилині програвали 0:2. Характер команді Тараса Шпички знадобився і наприкінці другого тайму, коли вони поступалися 3:4, але завдяки голу Шаропіньйо перевели гру в додатковий час.

В ньому була вже згадувана драматична ситуація з Шаропіньйо, і "авіатори" вкотре продемонстрували наскільки вони міцні духом. Після того, що сталося з їхнім партнером по команді, можна було б впасти в депресивний стан або втратити концентрацію, і цього було б достатньо, щоб програти. Але в заключній п’ятихвилинці SkyUp Futsal був цілісним монолітом, забив двічі й виграв 6:4.

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Але однією грою обмежитися в цій номінації було б несправедливим з огляду на те, що зробив Сокіл в другій грі в Івано-Франківську. Перша 20-хвилинка відверто не пішла у хмельничан. В ній вони програвали 0:3, і щастям було, що на останній хвилині тайму Владиславу Первєєву вдалося один м'яч відіграти. Цим голом команда Романа Ковальчика спіймала потрібну хвилю і почала методично тиснути на Ураган. Спочатку Кирило-Ілля Бабак відіграв один м'яч, потім Вадим Данилюк, який через травму грав цього сезону не так багато, другий. В овертаймі був тільки один гол, він в активі Бабака, тож маємо неймовірний камбек Сокола, який виліз, здавалося б, з безнадійної ситуації.

Ураган – Сокіл

Розгром

Позаду блок чвертьфінальних матчів, і знову маємо одну гру, яка завершилася розгромом. Показовий урок, якими різними можуть бути матчі плейоф, влаштували дебютанту Екстра-ліги з Дніпра, клубу Athletic Futsal, чемпіони України з київського ХІТа. Команда Олега Лук’яненка не стала вв’язуватися з молодими "атлетами" в біганину, віддала їм м'яч, а сама спокійно чекала, коли ж вони почнуть помилятися. Першим помилися Артем Щур, коли послизнувся на рівному місці, і це обернулося першим голом. Згодом влучання м’яча в руку в штрафному майданчика, пенальті – і другий гол. По перерві була класика жанру: разючі контратаки ХІТа разом з голами в порожні ворота. На виході вийшов показовий розгром з рахунком, який в великому тенісі називають бейгл, тобто 6:0.

ХІТ вп’яте переміг своїх суперників з великим рахунком, при чому, втретє "під нуль". Натомість Athletic Futsal втретє зазнав розгрому і вдруге це відбулося без забитого м’яча.

В 147 зіграних матчах цього сезону розгромні перемоги фіксувалися 23 рази, і це 15,65%.

Найкращий гол

Шедевральний гол в першій грі у Львові забив гравець Енергії Віталій Радевич. Здавалося, ніщо не віщувала неприємностей воротам SkyUp Futsal, адже львів’яни передавали м'яч один одному, особливо не маючи перспективи для розвитку атаки. Але сталося неймовірне: отримавши м'яч віл Андрія Теряєва, Віталій Радевич знаходився до воріт "авіаторів" лівим боком, але це не завадило йому якимось периферійним поглядом помітити, що Ілля Бакінський вийшов з воріт. Як далеко, це з трансляції, на жаль, не помітно, тим не менше, Радевич зі своєї половини майданчика, з відстані приблизно 23 метри, завдав неймовірного за красою удару, після якого м'яч над голкіпером залетів у ворота під поперечину.

"Немає слів", – вигукнув коментатор гри Олександр Горгут, втім вони є, і це тільки слова захоплення.

Цікава деталь щодо результативності 27-річного Віталія Радевича. В регулярному чемпіонату на його рахунку був всього один гол, але в чотирьох іграх плейоф він відзначився вже двічі. Пам’ятаємо, що його гол в першій чвертьфінальній грі проти SkyUp Futsal на останній хвилині другого додаткового тайму приніс "енергетикам" перемогу 8:7. А от цей чудовий м'яч залишиться для Радевича лише невеличким приємним спогадом – його команда третю чвертьфінальну гру програла.

Швидкострільність

У двох матчах з семи на перших хвилинах були забиті голи, які внесли суттєві корективи в рейтинг "швидких" м’ячів. Обидва вони потрапили до чільної десятки, ба більше, гол Мар’яна Масевича в першій грі в Івано-Франківську вийшов на перше місце. Його парадокс, що найшвидший гол в активі команди, яка не робила перший удар по м’ячу. Це право було за Соколом, і після того, як м'яч опинився у Даніїла Чижика, на нього рішуче пішов Мар’ян Масевич. Чижик втратив м'яч, і Масевичу потрібно було влучити у ворота, які перед цим залишив Сергій Шевченко.

Табло в спорткомплексі Коледжу фізичного виховання встигло відрахувати лише вісім секунд, і це на дві секунди менше того часу, який знадобився Костянтину Абзалову в вісімнадцятому турі, щоб вразити ворота Любарту.

Вдалим був початок другої гри у Львові й для Енергії. Господарі отримали право на кутовий, і після передачі Віталія Радевича Микола Грицина ударом в дотик з десяти метрів спрямував м'яч у дев’ятку.

Щоб відкрити рахунок, команді Валерія Легчанова знадобилося 44 секунди, цього достатньо, щоб в рейтингу "швидких" м’ячів посісти восьме місце. Десятка голів, забитих на першій хвилині, виглядає таким чином:

1. 8 секунда – Мар’ян Масевич (Ураган), третя гра 1/4 плейоф, гра Ураган – Сокіл

2. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

3. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія

4. 26 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

5. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

6. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

7. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

8. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

9. 44 секунда – Микола Грицина (Енергія), четверта гра 1/4 плейоф, гра Енергія – SkyUp Futsal

10. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

10. 45 секунда – Роман Горпинич (ХІТ), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ.

Хет-трик

Вдруге на стадії плейоф зафіксований хет-трик, і знову в іграх між ХІТом та Athletic Futsal. Нагадаємо, що в першій київській грі між цими командами трьома м’ячами відзначився дніпрянин Давид Калашник, в першій же грі в Дніпрі аналогічно на це відповів найкращий голеадор чемпіонату Євгеній Жук, який двічі відзначився в першому таймі, а одного разу в другому.

Хет-трик Жука став 22-м загалом в чемпіонаті, кількість гравців, які забивали по три в одній грі, залишилася незмінною – їх п'ятнадцять, але Євгеній став першим гравцем, який має в активі три хет-трики.

Пенальті

Другий з трьох своїх м’ячів Євгеній Жук забив з пенальті. Він був призначений, коли м'яч після удару Андрія Мельника прилетів в руку Владиславу Кримковому, який знаходився в штрафному майданчику. Пенальті, який в нікого не викликає питань, і його Євгеній Жук виконав бездоганно.

ХІТ тричі отримував право на шестиметровий, тричі його виконував Євгеній Жук, всі три рази вправно. У ворота Athletic Futsal пенальті призначався в Екстра-лізі найчастіше – п’ять разів, і тільки Юрію Щериці зі SkyUp Futsal ще в першому турі не вдалося перетворити його на гол після влучання у штангу.

Не менш беззаперечний пенальті був призначений в другій грі в Дніпрі, коли на 14-й хвилині Олександр Педяш в штрафному майданчику зрізав Артема Щура. Під пенальті у ХІТа у ворота вийшов Олександр Сухов, який в сезоні вже двічі парирував пенальті, але проти удару Давида Калашника навіть він виявився безсилим.

Цікаво, що Athletic Futsal взагалі вперше в сезоні пробивав шестиметровий, натомість у ворота ХІТа пенальті призначався чотири рази, два з яких реалізовані.

Пенальті ж, який був призначений у другій грі у Львові, вирішив її долю. На 24-й хвилині Михайло Грицина, зігравши на випередження, відібрав м'яч у Юрія Щериці, увірвався в штрафний майданчик, де після контакту з Іллею Бакінським опинився на паркеті. Вердикт арбітра Євгена Гордієнка, який був поруч – це порушення. Пенальті у "енергетиків" взявся пробивати капітан команди Михайло Зварич і зі своїм завданням впорався.

Зварич вперше в сезоні підходив до шестиметрової позначки, хоча Енергія била пенальті вже п’ять разів, і лише Тарас Кузь ще в восьмому турі не забив у ворота Сокола. У ворота SkyUp Futsal пенальті пробивалися чотири рази, три з них реалізовані.

Найкращим пенальтистом залишається Юрій Сагайдачний з Aurora Team, який забив чотири пенальті з чотирьох. Загалом пенальті призначалися 30 разів і з них реалізовані 24, тобто, реалізація на рівні 80%, це чотири з п’яти.

Дабл-пенальті

Набагато гірша статистика, коли гравцям доводиться виконувати покарання за шостий фол суперника з десяти метрів. Найсвіжіший приклад, коли в першій львівській грі господарі отримали право на десятиметровий на 48-й хвилині, програючи 4:5. Відповідальність на себе взяв досвідчений Михайло Грицина, який дабл-пенальті за свою кар’єру пробив не один десяток. Але в такий важливий момент з нервами не впорався в каркас воріт, які захищав Ілля Бакінський.

Як варіант, чому так сталося – Енергія, як це не дивно, била дабл-пенальті вперше в сезоні! Натомість SkyUp Futsal вийшов в лідери за кількістю дабл-пенальті, призначених у його ворота – це відбулося ввосьме. Втім, "десятка" у ворота авіаторів далеко не завжди гол, адже реалізовані всього два десятиметрових. Востаннє це було ще в п’ятнадцятому турі, коли Віталій Рябоконь з in.IT переграв Андрія Острікова. Після того дабл-пенальті у ворота SkyUp Futsal призначалися тричі, і всі вони вийшли повз касу.

Кульмінацією або апогеєм не тільки четвертої гри між Ураганом та Соколом, а й всієї серії стала 50-та хвилина, коли арбітри десь знайшли влучання м’яча в руку Бабака, і це був шостий фол для хмельничан. До речі, на жодному ж повторів не має можливості зробити висновок напевне, що контакт м’яча з рукою дійсно був. Зазвичай такі фоли свистять, коли порушення не просто 100-відсоткове, а 200-відсоткове, втім, арбітр Дмитро Дудка вирішив, що цього достатньо для фіксації фолу. Бити 10-метровий в Урагана пішов капітан команди Мар’ян Масевич, але тиск на нього був такий, що 24-річний гравець з ним не впорався. Хоча, з іншого боку, потрібно казати про майстерність воротаря Сокола Сергія Шевченка, який в блискучому стилі рукою відбив м'яч.

Ураган вчетверте бив "десятку" і вдруге не забив. Натомість у ворота Сокола 10-тиметровий виконувався вп’яте, але вчетверте суперники хмельничан не змогли скористатися нагодою забити. Цікава деталь – Сокіл єдина команда в Екстра-лізі, всі три воротарі якої відбивали дабл-пенальті. Окрім Сергія Шевченко, по разу це робили Богдан Бабенко та Ярослав Кожуховський.

Загальна кількість призначених дабл-пенальті в сезоні склала 41, з яких забиті лише 13, і це 31,71%.

Ювіляр

25 років – непересічна подія в житті будь-якої людини, і саме такий ювілей святкував в день першої гри в Дніпрі проти Athletic Futsal гравець ХІТа Андрій Мельник. Зрозумілим є бажання будь-якого гравця, в якого в день народження офіційна гра, відсвяткувати його принаймні перемогою. Але цим Андрій Мельник не обмежився, доклавшись до чотирьох (!) з шести м’ячів ХІТа у ворота суперника.

Почалося все з гольової передачі на Євгенія Жука, після чого рахунок був відкритий. Ще в першому таймі після удару Мельника м'яч влучив в руку Кримковому, ХІТ заробив пенальті й збільшив свою перевагу до 2:0. По перерві на 26-й хвилині Андрій Мельник сам вразив ворота "атлетів", і, нарешті, на 31-й хвилині в контратаці Мельник знову виступив в якості асистента для Євгенія Жука, після чого рахунок став 5:0.

Шатаут

Окрім того, що перша гра в Дніпрі була ідеальною для ХІТа в атаці, те ж саме можна казати й про захист. Зазначимо, що перші три гри серії проти Athletic Futsal без замін грав Олександр Сухов, і якщо в першій з них його помилка призвела до пропущеного м’яча, то в Дніпрі воротар збірної України нейтралізував всі спроби "атлетів" досягнути успіху. Це був восьмий поєдинок для ХІТа, в якому команда Олега Лук’яненка не пропустила жодного голу. Сім з них були переможними, і була ще нічия 0:0 з Ураганом, в цій грі Сухов вийшов на майданчик лише на кілька секунд і запам’ятався тим, що відбив пенальті.

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Важко давалася Соколу перша гра в Івано-Франківську, в якій хмельничани отримали аж п’ять жовтих карток і кілька з них були за неспортивну поведінку. Доволі легко ліміт у дві жовті картки хмельничани перевершили й у другій грі. Як наслідок, за підсумком двох ігор штраф в розмірі 10000 гривень, які хмельницькому клубу доведеться перекинути на р/р Асоціації футзалу України.

На суму в 5000 гривень влетів київський ХІТ, гравці якого в другій грі в Дніпрі отримали три попередження. На Сокіл штрафні санкції накладені тричі, на ХІТ вшосте, а загалом сума у 205 тисяч гривень штрафів між клубами розподіляється таким чином:

35 тисяч – SkyUp Futsal

30 тисяч – ХІТ

25 тисяч – Суха Балка

по 20 тисяч – in.IT, МСК Харків

по 15 тисяч – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Рівне, Сокіл

по 5 тисяч – Ураган, Енергія, Любарт.

Анатолій Подвойський