Енергія здобула вольову перемогу над in.IT у Кубку України

У неділю, 26 січня, відбувся матч Кубку України з футзалу, в якому Енергія зустрічалася з in.IT.

Львівське дербі завершилося перемогою Енергії з рахунком 2:1. Команда програвала по ходу зустрічі 0:1, однак змогла провернути камбек на останній хвилині поєдинку, забивши двічі.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, 26 січня

Енергія – in.IT 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Рябоконь, 1:1 – 40 Грицина, 2:1 – 40 Кузь

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу складаються із двох матчів – вдома та на виїзді. З результатами за 25 січня можна ознайомитися в цій новині.