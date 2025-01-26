Енергія здобула вольову перемогу над in.IT у Кубку України
АФУ
У неділю, 26 січня, відбувся матч Кубку України з футзалу, в якому Енергія зустрічалася з in.IT.
Львівське дербі завершилося перемогою Енергії з рахунком 2:1. Команда програвала по ходу зустрічі 0:1, однак змогла провернути камбек на останній хвилині поєдинку, забивши двічі.
Кубок України з футзалу
1/8 фіналу, 26 січня
Енергія – in.IT 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 19 Рябоконь, 1:1 – 40 Грицина, 2:1 – 40 Кузь
Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу складаються із двох матчів – вдома та на виїзді. З результатами за 25 січня можна ознайомитися в цій новині.