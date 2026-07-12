Бронзовий призер ЧС-2024 став гравцем новоствореного клубу з Херсона

Досвідчений український голкіпер Кирило Ципун офіційно став гравцем футзального клубу Сармати з Херсона.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Воротар приєднався до новоствореної команди після відходу з польського Пяста. Ципун повернувся в Україну, щоб допомогти Сарматам у новому сезоні.

"Після успішних виступів у Польщі Кирило повернувся до України, щоб стати частиною футзального клубу Сармати та допомогти команді досягати найвищих результатів. Ласкаво просимо до родини Сарматів", – йдеться у представленні гравця.

Ципун є одним із найтитулованіших українських воротарів. У його активі п'ять чемпіонств України, Кубок та Суперкубок країни, два чемпіонські титули Польщі, а також Кубок і Суперкубок Польщі.

У складі збірної України Ципун став бронзовим призером чемпіонату світу-2024 з футзалу. На Мундіалі в Узбекистані "синьо-жовті" вперше в історії здобули медаль світової першості, посівши третє місце. Також голкіпер входив до символічної збірної чемпіонату Європи-2022.

Футзальний клуб Сармати – нова команда, яка представлятиме Херсонську область у чемпіонаті України. На старті виступів колектив гратиме у Першій лізі України.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України Ігор Корсун продовжить кар'єру у складі срібного призера чемпіонату Польщі