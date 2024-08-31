Ципун: Перемога над Португалією показала, що ми можемо здолати найкращі команди світу

Воротар збірної України з футзалу Кирило Ципун вважає, що перемога над Португалією стала підтвердженням високого рівня "жовто-синіх".

Про це він скзав у інтерв’ю пресслужбі ФІФА.

"Португалія – чудова команда, дуже сильна, її дуже важко перемогти. Нам було приємно зіграти проти них, і ще більш приємно – перемогти їх. Цей результат не затьмарить нам голову. Так, ми перемогли, але я думаю, що ми все одно можемо багато що покращити.

Ми повинні працювати ще більше. Ми хочемо вигравати в кожній грі, будь то товариський матч або чемпіонат світу. Я думаю, що перемога над Португалією додала нам більше впевненості та сили. Це показало, що ми можемо перемогти найкращі команди на чемпіонаті світу", – сказав Ципун.