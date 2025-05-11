Дякую за життя, – лідер SkyUp дав перший коментар після втрати свідомості
Бразильський універсал SkyUp Шаропіньйо вперше прокоментував свій стан здоров'я після втрати свідомості під час матчу проти Енергії та подякував медичному штабу суперників за врятоване життя.
Слова бразильця наводить пресслужба киян та АФУ.
"Дякую всім за підтримку. Вітаю свою команду з перемогою. Поки що я перебуваю під наглядом лікарів, але почуваю себе добре.
Хочу подякувати цій великій людині (Олегу Чернецькому, – прим) за ту допомогу, яку він мені надав. Дякую за життя", – сказав Шаропіньйо.
Київський колектив також окремо подякував представникам медичного штабу Енергії – Олегу Чернецькому та Олександру Хомі.
Зазначимо, що сам матч завершився з рахунком 6:4 на користь SkyUp, який таким чином почав лідирувати в серії.
Нагадаємо, напередодні ХІТ розгромив Атлетик у третьому матчі плейоф.