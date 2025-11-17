Арбітр на п’ятій точці, каскад хеттриків і покер: найцікавіше про дев’ятий тур Екстраліги

П'ятьма матчами, які відбулися з п'ятниці по неділю, регулярний чемпіонат у футзальній Екстралізі зробив ще один крок до свого екватора, і, як тиждень тому, не всі ігри були в рамках одного туру. Цього разу проблеми з майданчиком виникли у Tyre Expert, одесити змушені були виїжджати до Рівного, щоб зіграти з Кардиналом-Авангард, а за календарем це гра, яка запланована на 20-й тур.

Решта ж матчів – це дев'ятий тур, їхні результати не внесли істотних змін у турнірну таблицю, і група команд, які перебувають у зоні плейоф, залишилася незмінною.

Справжній бліц-криг влаштували Авалону гравці Kyiv Futsal у грі, яка в п'ятницю відкривала ігровий вікенд. Лічених секунд їм вистачило, щоб відкрити рахунок, а на третій хвилині збільшити його до 2:0. Це змусило головного тренера броварчан Олександра Славинського поміняти воротаря Назарія Войтовича на Дмитра Зікратого. Але коли і він пропустив два м'ячі один за одним на восьмій і дев'ятій хвилинах, Войтович повернувся у ворота. 4:0 до середини першого тайму не стали нокаутом для броварчан, але для Kyiv Futsal це був якісний фундамент загальної перемоги 6:3.

У суботу дві гри розпочалися одночасно. У Дніпрі Athletic Futsal дуже серйозно був налаштований реабілітуватися за поразку 0:6 від Сокола, і підопічним Олександра Кабаненка забракло лише одного влучного удару, аби влаштувати Урагану розгром, і двох голів, щоб і в цій грі підсумкова різниця в рахунку склала "плюс шість". Обидва тайми завершилися з рахунком 3:1, відповідно три очки дісталися "атлетам" після перемоги 6:2.

Нарешті-то в Рівному Кардинал-Авангард був таким, яким його мріють бачити місцеві вболівальники. Дуже складно давалися команді Павла Дармовіса голи – в цьому сезоні вона більше чотирьох м'ячів не забивала, а ось з Tyre Expert рівняни відірвалися на повну. І в цій грі після двадцяти хвилин гри рахунок був 3:1, у другому таймі суперники продемонстрували відкритий футзал, потішили трибуни вісьмома голами, більшість з них була у виконанні господарів, які перемоги 8:4.

facebook.com/cardinalrivne

Суха Балка за тиждень, що минув після відставки Сергія Гупаленка, так і не оприлюднила прізвище нового головного тренера. Тут є дві версії: або цієї кандидатури ще немає, або вона є, але не змогла доїхати до Дніпра через зайнятість іншими справами. Готував жовтоводців до гри в Києві з ХІТом асистент Сергія Гупаленка Андрій Засенко, але не впорався зі своєю роботою. У першому таймі Суха Балка ще чинила якийсь-то опір ХІТу, програвши його 0:4, а в другому таймі дозволила себе просто "розмазати" по паркету, зазнавши нищівної поразки 0:10.

Ігровий вікенд закрили в Корольовці Фурнітура і Сокіл. Господарі виграли 3:0, і разом із цим п'ять команд, які грали вдома, набрали п'ятнадцять очок із п'ятнадцяти можливих.

Гра туру. Athletic Futsal – Ураган

Як і у восьмому турі, у турі під номером дев'ять була лише одна пара суперників, яка складалася з команд, що розташовувалися у верхній частині турнірної таблиці. Це Athletic Futsal та Ураган, тож вибір гри між ними в якості "гри туру" альтернативи не мав. Матч суперники розпочали дуже обережно, наче фехтувальники, які очікують тієї миті, коли можна буде зробити випад і завдати разючого удару.

Часом навіть складалося враження, що Athletic Futsal і Ураган остерігаються один одного, не розуміючи, якої ж гри чекати від опонента.

facebook.com/people/Athleticfutsal-Dnipro

Усе на майданчику дуже різко змінилося, коли "атлети" відкрили рахунок. Франківці активно заграли на атаку, а господарі отримали можливості чимало контратакувати. На 14-й хвилині дніпряни вистрілили дуплетом, чим довели свою перевагу до трьох м'ячів. Дещо пощастило Athletic Futsal, коли Олександр Дичук не реалізував пенальті, але до перерви м'яч все ж побував у воротах дніпрян, причому від ноги їхнього ж гравця.

Другий тайм став класикою гри до голу, в ударі були у "атлетів" Едуард Нагорний і Давид Калашник. Перший у підсумку оформив хеттрик, другий дубль, і на боці команди Олександра Кабаненка цілком заслужена і логічна перемога, яка закріпила її на третій позиції в турнірній таблиці.

Це був загальний опис подій у грі, але вона була наповнена ще багатьма цікавими епізодами, про які детально буде нижче. Це і пенальті, і автогол, і скандальні рішення арбітрів, які відверто провалили гру та не впоралися зі своїми обов'язками, з фіксацією голів, які не можна було зараховувати, та ігнорування кричущих порушень, що мали б каратися з усією суворістю футзального правосуддя.

Розгром туру. Відбувся в Києві

Машина зі знищення своїх суперників, якою нині в нашій Екстралізі виглядає ХІТ, продовжує вправно виконувати свою роботу. Черговою жертвою чемпіонів України стала Суха Балка, у матчі з якою підопічні Сергія Журби встановили рекорд сезону в переможній різниці в рахунку.

10:0 – такий результат було зафіксовано в грі в Києві, і це вже четверта (!) розгромна перемога ХІТа поспіль. Розпочалася ця вражаюча серія з четвертого туру, в якому 6:0 здобула Фурнітура, а далі чемпіони України лише нарощували різницю. 11:3 з Tyre Expert, 8:0 з Авалоном, і тепер уже 10:0 з жовтоводцями.

fchit.kyiv.ua

Якщо до цього додати ще 6:1 з Любартом, то зараз в активі ХІТа п'ять перемог з великим рахунком, це при тому, що всього в чемпіонаті розгромів було вісім.

Гол туру. Дмитро Скибчик

Ігровий вікенд видався доволі результативним – 42 голи, і пальму першості серед них віддаємо м'ячу, який на останній хвилині першого тайму гри в Рівному у ворота Tyre Expert забив "кардиналовець" Дмитро Скибчик.

Абсолютно всі команди на тренуваннях приділяють величезну увагу стандартам: аутам, кутовим, штрафним і вільним ударам, і ця робота досить часто приносить свої результати в офіційних матчах. Коли рівняни отримали право на кутовий, до м'яча підійшов Євген Ланко, а далі все було на "раз-два-три". Передача на Сергія Кравчука, відповідний пас Ланку, той знайшов вільного Дмитра Скибчика, удар в один дотик – гол!

Блискуча злагодженість у діях гравців Кардинала -Авангард, які зробили з п'яти суперників звичайних статистів і спостерігачів.

Покер туру. Владислав Первєєв

Неймовірно рясним на індивідуальні досягнення окремих гравців виявився ігровий вікенд, і перш за все, це чотири голи Владислава Первєєва у ворота Сухої Балки. Як гравець Сокола Владислава неодноразово відзначався хет-триками, але позначка в чотири голи в одній грі Первєєву підкорилася вперше в його кар'єрі вже в якості гравця столичної команди. Із чотирьох м'ячів Первєєва варто відзначити перші два, забиті на 18-й і 19-й хвилинах, які перед перервою перетворили рахунок 2:0 на 4:0. Це був удар по Сухій Балці, який другий тайм перетворив на формальність і побиття команди з Жовтих Вод.

Покер Владислава Первєєва загалом другий в Екстралізі цього сезону, а першим чотирма м'ячами в одній грі відзначився "ураганівець" Віталій Крутко.

Хеттрики туру. Келвін, Едуард Нагорний, Любомир Парфенюк, Олександр Педяш, Ігор Крамар

Окрім досягнення Первєєва, ігровий вікенд вразив ще й неймовірною кількістю хеттріків: по три м'ячі в одній грі забили одразу п'ять гравців! Для порівняння – в минулому сезоні був лише один тур, в якому хеттрики оформили три гравці.

Вагомий внесок у перемогу Kyiv Futsal над Авалоном зробили бразильські легіонери, на рахунку яких п'ять із шести голів. І якщо Рафінья забив свій перший гол у сезоні, то Келвін робив це вже неодноразово, а після трьох м'ячів у ворота броварчан він став найкращим бомбардиром своєї команди.

Непересічною є важливість трьох м'ячів Едуарда Нагорного у грі з Ураганом. Щоправда, перший гол був із присмаком скандалу, але про це буде наприкінці огляду. А от другий гол, після якого рахунок став 2:0, і третій уже в порожні ворота, який змінив рахунок на 5:1, це вже ознаки високої індивідуальної майстерності гравця.

"Кардиналівець" Любомир Парфенюк до гри з Tyre Expert у цьому сезоні не забив жодного м'яча. Та й узагалі цього 24-річного гравця особливо забивним не назвеш. У позаминулому і минулому сезоні по п'ять м'ячів – це і всі його досягнення. Прорвало Парфенюка у грі проти одеситів, яких він одного разу засмутив у першому таймі та ще двічі в другому.

Ігор Крамар уже встиг показати себе вмілим бомбардиром, і свій статус підтвердив трьома м'ячами у ворота "Сокола". Перший хеттрик Крамара в кар'єрі в Екстралізі вивів його з десятьма голами на друге місце в списку голеадорів. На один м'яч більше у Євгена Жука

Після дев'яти турів в Екстралізі зафіксовано дев'ять хеттриків, усі вони в активі різних гравців, які представляють сім команд, оскільки в Kyiv Futsal і ХІТі по три м'ячі забивали два гравці.

Швидкий гол туру. Рафінья

Початок гри в Києві між Kyiv Futsal і Авалоном вніс важливу зміну в рейтинг швидких голів, це м'ячі, забиті на першій хвилині. Перший удар по м'ячу робили господарі і їм знадобилося лише п'ять (!) передач, щоб м'яч опинився в Рафіньї, який ударом метрів з десяти вразив кут воріт.

З моменту стартового свистка до тієї миті, коли м'яч опинився за лінією воріт, минуло десять секунд. Не можна сказати, що цей удар був із розряду тих, що не беруться, тому і є питання до воротаря броварчан Назарія Войтовича. Рафінья зі своїм голом на десятій секунді потіснив із першого місця в рейтингу швидких голів Віктора Ковальова із Сухої Балки, який перебував нагорі з четвертого туру.

10 секунда – Рафінья ( Kyiv Futsal ), 9 тур, гра Kyiv Futsal – Авалон 15 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 4 тур, гра Суха Балка – Ураган 35 секунда – Ілля Приходько (Ураган), 8 тур, гра Ураган – Любарт 43 секунда – Артем Щур ( Athletic Futsal ), 5 тур, гра Athletic Futsal – Авалон 52 секунда – Сергій Кравчук (Кардинал-Авангард), 2 тур, гра Суха Балка – Кардинал-Авангард.

Пенальті туру. Олександр Дичук

У наших попередніх оглядах уже зазначалося, що цього сезону в Екстралізі вкрай невдало б'ють пенальті. За підсумками дев'ятого туру ця тема отримала розвиток тим, що трапилося вперше. Якщо раніше п'ять нереалізованих пенальті це були подвиги воротарів, які відбивали удари, то гравець Урагану Олександр Дичук став першим, хто з шести метрів не влучив у ворота.

Порушення з боку гравця Athletic Futsal Артема Щура, який перебував у межах штрафного майданчика, було доволі прозаїчним – потрапляння м'яча в руку. На кутових будь-який тренер вимагає, щоб гравці тримали руки за спиною, але Щур про це чомусь – забув. Сталося це на 15-й хвилині, коли господарі були попереду 3:0. Франківці в цьому сезоні вже не реалізували один шестиметровий, це було в шостому турі у грі з Соколом, коли своєю можливістю не скористався Андрій Британ. У Дніпрі ж м'яч у свої руки взяв Олександр Дичук, і поки він готувався до удару, у ворота Athletic Futsal замість Богдана Мещерякова вийшов Єгор Таран. Ефект раптовості спрацював, і Дичук махнув повз ворота.

Дабл-пенальті. Кайо, Віталій Поплевичев, Дмитро

Рясним на порушення став другий тайм гри в Києві між Kyiv Futsal та Авалоном, у якому арбітри зафіксували 13 фолів. Перебір у три командні порушення – це три 10-метрових, і перший із них били господарі, коли на 34-й хвилині Олексій Прокопчук на своїй половині не за правилами зіграв проти Келвіна. У ворота Авалона під дабл-пенальті вийшов Дмитро Зікратій і ногою відбив м'яч після удару Кайо.

Двічі за рахунку 6:3 у Авалона були можливості скоротити своє відставання від Kyiv Futsal. Уже не йшлося про те, щоб урятувати гру, і броварчани хіба що могли останнє слово в грі залишити за собою. На останній хвилині був збитий Дмитро Баранник, і це був шостий фол з боку Kyiv Futsal. Бити 10-метровий в Авалона взявся Віталій Поплевичев, під його удар Ілля Бакинський вийшов із воріт і нейтралізував загрозу своїм воротам.

За 10 секунд до фінальної сирени Бакинський, намагаючись розігнати атаку своєї команди, з м'ячем у руках перетнув лінію штрафного майданчика. Це не залишилося поза увагою арбітрів, які у киян зафіксували сьоме командне порушення. У Авалона було два варіанти: пробивати з місця порушення – метрів сім до воріт, але під кутом 45 градусів, або стандартно з 10-метрової позначки. Капітан Авалону Дмитро Баранник обрав перший варіант, який був доволі сумнівний – забити з тієї точки - це потрібна велика майстерність. Її Бараннику не вистачило: хоча він намагався обвести Бакинського, м'яч все одно, зачепивши воротаря, полетів повз ворота.

Дмитро Зікратий є одноосібним лідером серед воротарів, які відбивали 10-метрові, це голкіперу Авалона вдалося зробити тричі, і лише Богдану Гладуну з Любарта в четвертому турі вдалося його пробити. Ілля Бакинський двічі відбивав дабл-пенальті, ще чотири голкіпери робили це по одному разу. Загальна статистика реалізації 10-метрових погіршилися до 29,4 відсотків – п'ять із сімнадцяти.

Автоголи туру. Владислав Васильєв, Мар'ян Пелех, Дмитро Дяченко Васильєв

Родзинкою суботнього ігрового дня стало те, що в кожному з трьох матчів фіксувався автогол. Нога Владислава Васильєва дозволила Урагану в Дніпрі розмочити рахунок, який на той момент був 3:0.

Спину гравця Сухої Балки Мар'яна Пелеха м'яч знайшов після того, як Ігор Чернявський пробив зльоту після закидання з кутового.

Зазвичай автоголи воротарів фіксуються у футзалі не так часто. Це, як правило, якийсь-то рикошет, або м'яч закотиться за лінію воріт, ударившись спершу в штангу, а потім у якусь-то частину тіла голкіпера. Тому й автогол воротаря Кардинала-Авангард Дмитра Дяченка був нетиповим. Після прострілу вздовж воріт Дяченко вже начебто й зупинив м'яч, але в спробі зафіксувати його зробив незграбний рух ногою, що став просто ударом по своїх воротах.

Підтвердженням тези, що у футзалі воротарські автоголи є рідкістю, є те, що голи у власні ворота цього сезону в Екстралізі фіксували вже одинадцять разів, але у виконанні голкіпера точний удар у власні ворота зафіксовано вперше.

Найбільше у свої ворота спрямовували м'ячі гравці Сокола та Athletic Futsal – по два рази. Найчастіше з голами у свої допомагали суперники ХІТа, автогол Пелеха став четвертим таким м'ячем.

Воротар -голеадор. Дмитро Дяченко

Дмитро Дяченко у грі з Tyre Expert знайшов можливість виправити свою помилку. Коли вже гра котилася до свого завершення, а одесити, програючи 4:7, продовжували грати з п'ятим польовим гравцем, Дяченко спіймав м'яч, який прилетів до його рук після неточної передачі до штрафного майданчика, після чого з відскоку пробив по протилежних порожніх воротах, у які м'яч благополучно і закотився.

Таким ось чином Дмитро Дяченко став третім воротарем, якому в цьому сезоні вдалося вразити протилежні ворота. Раніше це зробили Станіслав Горник із Любарта та Герман Горовий із Сухої Балки. Для Дяченка, до речі, це перший гол у кар'єрі за роки виступів за першу команду рівнян.

Гол-скандал туру. Едуард Нагорний

І під завісу цього огляду про найскандальніший гол сезону, який був першим із трьох для Едуарда Нагорного у грі проти Урагану. Виявляється, що два арбітри АФУ, Дмитро Дудка і Роман Гейло, не розібралися в ситуації, яка не повинна бути проблемою навіть для арбітрів-початківців-.

У ході контратаки Athletic Futsal Андре Луїз зліва зробив передачу на дальню штангу на Артема Файдора. Утім м'яч до нього не дійшов, а сам Файдор, не впоравшись зі своєю швидкістю, врізався у ворота й зрушив їх доволі суттєво. Тим часом м'яч відскочив до Едуарда Нагорного, який симпатичним дальнім ударом вразив ворота, що не займали природне положення.

Одразу впадає в око промовиста реакція арбітра Дмитра Дудки, який своїм жестом показав, що взяття воріт не фіксується. І це було правильним рішенням! Утім, хто і що далі вплинуло на арбітра, залишається загадкою. Дудка почав радитися зі своїм асистентом, потім із третім рефері й ухвалив хибне рішення – гол зафіксовано.

Що про такі ситуації говорять "Правила гри у футзал"? У них є Правило 1, Стаття 10 "Зсув воріт", у якій зазначено, що "Якщо гравець атакувальної команди випадково чи навмисно зміщує або перекидає ворота суперника, гол не зараховується". А далі є кілька уточнень, одне з яких повністю відповідає тому, що сталося з воротами, які зрушив Артем Файдор: "якщо це було випадково, гра поновлюється кинутим м'ячем".

Арбітр на п'ятій точці. Дмитро Дудка

Те, що арбітр як і футболі, так і у футзалі є недоторканною особою, це аксіома, яка не обговорюється. Навіть дружнє поплескування по плечу може трактуватися як фізичний вплив, з усіма від цього наслідками.

Те, що сталося на 11-й хвилині гри в Дніпрі, ніяким дружнім поплескуванням по плечу не назвеш, а мала місце агресивна поведінка гравця, що знайшла відображення в очевидному поштовху арбітра двома руками, після якого він опинився на паркеті на п'ятій точці.

Пропустивши перший м'яч, гравці Урагану миттєво активізувалися, і після прострілу Іллі Приходька м'яч у штрафному майданчику "атлетів" потрапив у руку Владиславу Васильєву, який у падінні намагався перервати гостру передачу. Очевидний пенальті, але свисток арбітра чомусь- не пролунав (чому – це перше питання до Дмитра Дудки), що обурило капітана Урагану Петра Шотурму, який побіг у напрямку арбітра Дмитра Дудки і штовхнув його руками, що призвело до падіння арбітра.

Поштовх арбітра у футзалі є серйозним порушенням, яке карається вилученням гравця з поля, але Дмитро Дудка після того, як піднявся з паркету, показав Шотурмі жовту картку. Чому жовту – це друге питання до Дмитра Дудки. Зазначимо лише, що застосування сили проти арбітра, зокрема поштовх, вважається грубим порушенням і карається вилученням.

Крім того, фізичний вплив на арбітра тягне за собою і додаткові покарання, які є презумпцією КДК УАФ. Які саме, на це питання в "Дисциплінарних правилах УАФ" є конкретна відповідь: "Застосування фізичної сили до офіційних осіб матчу до, під час або після закінчення матчу – відсторонення на 10 (десять) матчів або на певний термін".

Так, арбітри помилилися, не призначивши пенальті за гру рукою Васильєва у штрафному майданчику, але чи було це підставою та дозволом для гравця миттєво влаштовувати над арбітром самосуд, відповідь на це питання очевидна. Навіть, якщо цей гравець капітан Національної збірної України, і це мова саме про Петра Шотурму.

Анатолій Подвойський