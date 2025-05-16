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Сухов став найрезультативнішим воротарем в історії чемпіонату України

Микола Дендак — 16 травня 2025, 22:53
Сухов став найрезультативнішим воротарем в історії чемпіонату України
Олександр Сухов
ФК ХІТ

Воротар київського ХІТа Олександр Сухов став найкращим бомбардиром серед голкіперів у історії чемпіонату України з футзалу.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Рекордний 14-й гол футболіст забив у п’ятому матчі чвертьфінальної серії плейоф проти Атлетика. Зустріч завершилася з рахунком 3:1, а ХІТ став третім півфіналістом Екстра-ліги.

У півфіналі чинні чемпіони України зіграють проти хмельницького Сокола, який напередодні вибив Ураган.

Раніше в 1/2 вийшла вийшла Аврора, яка в трьох матчах здолала Суху Балку. Цей клуб зіграє у півфіналі з переможцем пари SkyUp – Енергія, які також зіграють 5-й матч.

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ХІТ

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