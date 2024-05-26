Енергія перемогла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Львівська Енергія здобула перемогу над івано-франківським Ураганом у 1/2 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Відтак львів'яни досягли паритету у півфінальній серії — 2:2. Фіналіст визначиться у вирішальному п'ятому матчі.

Екстра-ліга України з футзалу

Плей-оф, 1/2 фіналу, 26 травня

Енергія (Львів) — Ураган (Івано-Франківськ) 4:3 (3:1)

Нагадаємо, першим фіналістом Екстра-ліги став київський ХІТ, який здолав столичний SkyUP.