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Енергія перемогла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Владислав Уткін — 26 травня, 14:48
Енергія перемогла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Львівська Енергія здобула перемогу над івано-франківським Ураганом у 1/2 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Відтак львів'яни досягли паритету у півфінальній серії — 2:2. Фіналіст визначиться у вирішальному п'ятому матчі.

Екстра-ліга України з футзалу
Плей-оф, 1/2 фіналу, 26 травня

Енергія (Львів) Ураган (Івано-Франківськ) 4:3 (3:1)

Нагадаємо, першим фіналістом Екстра-ліги став київський ХІТ, який здолав столичний SkyUP.

Екстра-ліга Енергія Ураган футзал

Енергія

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