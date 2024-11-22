Енергія здолала Суху Балку в чемпіонаті України
Сьогодні, 22 листопада, відбувся стартовий матч 6 туру Екстраліги України з футзалу.
Львівська Енергія вдома обіграла Суху Балку з рахунком 4:2.
Для Енергії це третя перемога у чемпіонаті, команда наразі з 11 балами йде другою в турнірній таблиці. Команда з Жовтих Вод зазнала четвертої поразки у сезоні та з 4 очками йде восьмою.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
6 тур, 22 листопада
Енергія (Львів) – Суха Балка (Жовті Води) 4:2
Нагадаємо, у попередньому турі Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків.