Енергія здолала Суху Балку в чемпіонаті України

Сьогодні, 22 листопада, відбувся стартовий матч 6 туру Екстраліги України з футзалу.

Львівська Енергія вдома обіграла Суху Балку з рахунком 4:2.

Для Енергії це третя перемога у чемпіонаті, команда наразі з 11 балами йде другою в турнірній таблиці. Команда з Жовтих Вод зазнала четвертої поразки у сезоні та з 4 очками йде восьмою.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

6 тур, 22 листопада

Енергія (Львів) – Суха Балка (Жовті Води) 4:2

Нагадаємо, у попередньому турі Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків.