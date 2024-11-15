Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків
Сьогодні, 15 листопада, відбувся стартовий матч 5 туру Екстраліги України з футзалу.
МСК Харків вдома зазнав розгромної поразки від львівської Енергії. Поєдинок завершився з рахунком 3:13. У гостей по хетрику на свій рахунок записали Михайло Грицина та Андрій Цілик.
Для Енергії це друга перемога у чемпіонаті, команда наразі з 8 балами йдуть четвертими в турнірній таблиці. Харків'яни з 3 очками посідають передостанню сходинку.
Чемпіонат України з футзалу – Екстраліга
5 тур, 15 листопада
МСК Харків – Енергія (Львів) 3:13 (2:6)
Нагадаємо, у 4 турі Енергія поступилась київському ХІТу, а Харків переграв Любарт та здобув свою першу перемогу в поточному сезоні.