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Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 14:55
Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків

Сьогодні, 15 листопада, відбувся стартовий матч 5 туру Екстраліги України з футзалу.

МСК Харків вдома зазнав розгромної поразки від львівської Енергії. Поєдинок завершився з рахунком 3:13. У гостей по хетрику на свій рахунок записали Михайло Грицина та Андрій Цілик.

Для Енергії це друга перемога у чемпіонаті, команда наразі з 8 балами йдуть четвертими в турнірній таблиці. Харків'яни з 3 очками посідають передостанню сходинку.

Чемпіонат України з футзалу – Екстраліга
5 тур, 15 листопада

МСК Харків – Енергія (Львів) 3:13 (2:6)

Нагадаємо, у 4 турі Енергія поступилась київському ХІТу, а Харків переграв Любарт та здобув свою першу перемогу в поточному сезоні.

Екстраліга Енергія футзал МСК Харків

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