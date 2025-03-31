Енергія здолала Любарт у 20-му турі Екстра-ліги

У понеділок, 31 березня, відбувся матч Екстра-ліги України з футзалу, в якому Енергія переграла Любарт.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Грицини.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

20 тур, 31 березня

Енергія – Любарт 1:0

Гол: 1:0 – 29 Грицина

Наразі в активі львівського клубу 35 очок та четверте місце у турнірній таблиці. Любарт з 15 балами посідає 10-ту сходинку.

Нагадаємо, напередодні у центральному поєдинку ігрового дня Аврора без проблем розібралася з Кардиналом-Рівне. Зустріч завершилась з рахунком 3:1, всі голи були забиті ще в першому таймі.