Енергія у неймовірному дербі перемагає in.IT Львів в Екстралізі

Сьогодні, 27 жовтня, відбувся матч третього туру чемпіонату України з футзалу сезону-2024/25.

У львівському дербі Енергія здолала in.IT Львів, відвантаживши суперникам 5 голів, пропустивши лише один.

Чемпіонат України – Екстраліга

3 тур, 25 жовтня

in.IT Львів – Енергія 1:5 (0:2)

Наразі Ураган ділить перше місце турнірної таблиці з Авророю, поступаючись їм лише в 1 м'яч різниці забитих та пропущених (по 7 балів). Третім з 6 очками йде хмельницький Сокіл, SkyUp з аналогічною кількістю балів посідає четверте місце.

Нагадаємо, напередодні київська Аврора здолала Суху Балку, хмельницький Сокіл відвантажив одразу 7 м'ячів у ворота МСК Харків, а івано-франківський Ураган здобув мінімальну перемогу над SkyUp.