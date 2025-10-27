Рокірування лідерів перед Лігою чемпіонів і переможний хет-рик: найцікавіше про 6 тур Екстра-ліги

Шостий тур футзальної Екстраліги, який відбувся на вихідних, не тільки перетрусив середину турнірної таблиці, а і змінив в ній лідера. Рокірування нагорі відбулося завдяки двом складовим. Волею календаря київський ХІТ пропускав тур, отримавши зайві дні для підготовки до основного раунду Ліги чемпіонів, який стартує 29 жовтня. Це був шанс для Kyiv Futsal обійти своїх земляків, тим більше що суперник для цього був зручним.

Одеський Tyre Expert важко адаптується до Екстраліги, і хоча прагнув чинити опір команді Тараса Шпички, але проти класу її гравців контраргументів не знайшов, програвши кожний з таймів по 1:3, а гру загалом 2:6. Зазначимо, що по грі було помітним небажання Kyiv Futsal грати на максимальних обертах, що певним чином можна зрозуміти. Цій київській команді теж 29 жовтня грати першу гру в Лізі чемпіонів, і гравці підсвідомо грали так, щоб не отримати непотрібну травму чи ушкодження.

Пертурбації в середині турнірної таблиці відбулися завдяки результатам двох суботніх ігор. Ураган вдруге поспіль видав надрезультативну гру, завершивши її вдруге поспіль з рахунком 7:1. Цього разу від такої результативності в Хмельницькому постраждав Сокіл, який став заручником своєї психологічної нестійкості. За рахунку 1:2 хмельничанин Олег Гуцуляк не реалізував пенальті, за пів хвилини Сокіл пропустив третій м'яч, після чого повністю розсипався.

Гостьова перемога підкинула Ураган на четверте місце, а ще однією командою, яка зробила ривок вгору по сходинках турнірної таблиці, став Авалон, і цей ривок дуже суттєвий, адже підопічні Олександра Славінського поміняли своє десяте місце на сьоме, а це вже зона плейоф. Цього могло б і не бути, якби команда з Броварів не продемонструвала характер, якому можна тільки позаздрити. На 32-й хвилині Авалон програвав Фурнітурі 1:3, але потім за справу взявся той, кому це належить за статусом – це його капітан Дмитро Баранник. Спочатку він двома голами зрівняв рахунок, а на останній хвилині забив переможний м'яч.

Поки в Хмельницькому і Броварах спостерігали за забитими м’ячами, в Рівному, де грали Кардинал-Авангард і Любарт, місцеві вболівальники й торсида, які під’їхала на гру з Луцька, так і не дочекалися фіксації легітимного голу. Гравці обох команд вправно били повз ворота тоді, коли для голу потрібно було лише влучити в них, перевіряли на міцність каркаси воріт, не реалізовували виходи сам на сам з воротарями. М'яч одного разу таки побував у воротах, але арбітри, щоправда, не одразу, зрозуміли, що лучанин Богдан Гладун перед тим, як вразити ворота, підіграв собі рукою. Зовсім безгольовий підсумок гри дещо нелогічний, але він на табло – 0:0.

Дніпровське дербі між Сухою Балкою та Athletic Futsal, яке в неділю закривало програму туру, склалося з двох за результативністю таймів. В першому принципові суперники на двох забили п’ять м'ячів, три з яких були в активі номінальних гостей. Жовтоводцям вдалося відігратися з 0:1 і з 1:2, а то з 2:3 до перерви ні. Цій справі у виконанні команди Сергія Гупаленка був присвячений весь другий тайм, левову частку якого вона провисіла на воротах "атлетів", але третій, рятівний гол так і не стався. Підсумкові 2:3 закріпили Athletic Futsal на третьому місці, а от Суха Балка за підсумком туру вилетіла з зони плейоф.

Гра туру

Суперництво двох команд з дніпровського регіону лише за один рік їхнього перебування в Екстралізі встигло набрати високого напруження. І підтвердженням цього є те, що сталося між ними майже місяць тому, коли вони грали в фіналі лише товариського турніру. Зігравши в ньому внічию, Суха Балка та Athletic Futsal виявили сильнішого в серії пенальті, а потім… влаштували бійку, яка тільки дивом не переросла в масову. В чому природа такого антагонізму, для зовнішніх спостерігачів залишається таємницею. Через цей антагонізм гра в шостому турі очікувалася з підвищеним інтересом, заздалегідь отримавши статус центральної.

Суха Балка – Athletic Futsal

Утім, далеко не завжди центральна означає найкраща, і гра в неділю стала очевидним підтвердженням цієї тези. "Атлети" одразу показали, що вони мають намір грати другим номером, що диктувала різниця між командами в чотири залікових бали. В складі Сухої Балки неочікувано можна було побачити голкіпера Германа Горового, який в цьому сезоні встиг залишити команду з Жовтих Вод, а через невеликий проміжок часу повернутися до неї. Поки він втягувався в гру, Athletic Futsal вдало розіграв кутовий і повів в рахунку. Горовий відомий тим, що непогано грає при підключеннях до атаки, і в середині тайму він став асистентом для Івана Ярошенка, який зрівняв рахунок.

Далі ж були три голи, всі які є "воротарськими". Той же Горовий не відбив м'яч, який летів в кут воріт після дальнього удару Андре Луіза. Його візаві, Богдан Мещеряков, відповів такою ж люб’язністю при дальньому ударі Мар’яна Пелеха. Невдовзі ще одна помилка Горового, Артем Щур зробив рахунок 2:3, і хто б міг подумати, що за такої гри воротарів вболівальники забитих м’ячів більше не побачать, але так сталося. "Атлети" зосередилися на захисті, який іноді можна було назвати "глухим", а те, що в позиційних атаках грати дуже важко, це проблема не тільки українських клубів, а й в цілому футзала.

За перемоги 3:2 Athletic Futsal є ще дві ремарки по "грі туру". По-перше, чи дійсно обидві команди спроможні замахнутися на високі місця, маючи проблеми на останньому рубежі? По-друге, це був той футзал, коли одна команда намагалася грати, а друга їй заважала і робила це доволі якісно, за рахунок чого і перемогла. Чи захоплює таке видовище, чи є воно рекламою футзалу – питання риторичні.

Розгром туру

Другий тур поспіль розгромна перемога фіксується в грі за участю Урагану. Тиждень тому франківці не залишили шансів Кардиналу-Авангард 7:1, в шостому турі з цим же рахунком завершили гру в Хмельницькому. Є різниця в тому, як ці 7:1 склалися. З Кардиналом-Авангард "ураганівці" виграли перший тайм 5:0, а другий 2:1, проти Сокола ж навпаки – 2:1 до перерви і 5:0 після неї.

Сокіл – Ураган

Це вже друга перемога Урагану з великим рахунком в сезоні, натомість, Сокіл з великим рахунком не програвав з 20 березня 2025 року, коли минулого сезону зазнав поразки від Енергії 3:8, і також вдома.

В шести турах з великими рахунками перемагали тільки дві команди – ХІТ тричі й двічі Ураган.

Засуха туру

Якщо в матчах в Києві, Хмельницькому, Броварах і Дніпрі з голами було густо, то в грі в Рівному між Кардиналом-Авангард і Любартом було пусто, а точніше – пусто-пусто, як в доміно. Сорок хвилин ігрового часу команди Павла Дармовіса і Назара Бугайчука провели в пошуках шляхів до воріт, але в підсумку відбігали "вхолосту", і вперше в сезоні в Екстралізі був зафіксований рахунок більше притаманний футболу – 0:0. Щоб знайти, коли таке диво було в Екстралізі востаннє, далеко бігати не довелося. В минулому сезоні в грі 15-го туру 15 березня 2025 року Ураган і ХІТ в Івано-Франківську теж сорок хвилин ганяли порожняк.

Любарт за своїх часів перебування в Екстралізі втретє зіграв на нуль. Минулого сезону команда Назара Бугайчука всуху перемогла in.IT 3:0 (вдома) і МСК Харків 4:0 (на виїзді). У Кардинала-Авангард цього сезону вже була одна "суха" гра, коли рівняни в першому турі перемогли Авалон 4:0.

Кардинал-Авангард – Любарт

Камбек туру

Вдруге в сезоні в матчах чемпіонату України відбулося те, що в нашій Екстралізі трапляється дуже рідко. В грі проти Фурнітури броварський Авалон програвав з різницею у два м'ячі, але зміг досягти підсумкового рахунку на свою користь 4:3. Вперше такий камбек стався в першому турі у грі, яка відкривала чемпіонат. В ній Kyiv Futsal програвав в Хмельницькому Соколу 0:2, але зміг розвернути ситуацію на свою користь і виграти 5:4.

Гол туру

Обов’язковою процедурою для арбітрів перед початком гри є перевірка надійності закріплення сітки на воротах на предмет відсутності місць, через які м'яч може після голу вилетіти з воріт. Це є стандартним як для футбола (перевірку проводять бокові арбітри), так і для футзала. Втім, абсолютно все передбачити неможливо, що і сталося на шостій хвилині гри в Києві між Kyiv Futsal і Tyre Expert.

Господарі заробили аут, з якого Рафінья зробив коротеньку передачу на Келвіна, який трохи підробив м'яч, а потім спрямував шкіряну кулю в верхній кут воріт.

Удар вийшов такої сили, що сітка не витримала, і м'яч крізь неї вилетів з воріт. Такий гол цього сезону був забитий вперше, і саме цим, своєю незвичністю, він заслуговує на відзнаку, як "гол туру".

Класичний хет-трик туру

Безумовним MVP гри, яка відбулася в Броварах, став капітан Авалона Дмитро Баранник. За рахунку 1:3 Дмитро в другому таймі тричі розписався у воротах Фурнітури й приніс своїй команді другу перемогу в сезоні.

У хет-трика Баранника є дві особливості – свої три м’ячі він забив поспіль і в одному таймі, що дозволяє назвати цей хет-трик класичним. Третій м'яч Дмитро забив головою, що для футзалу є рідкісною подією, а перші два – лівою ногою, і саме це не дозволяє назвати його хет-трик ідеальним. Для цього потрібно, щоб голи були забиті правою і лівою ногою, а також головою.

Стосовно цього хет-трику є одна цікава особиста деталь. 32-річний Дмитро Баранник почав грати за футзальні команди з 2017 року, і це були команди з Сумщини: Сумихімпром, ФК Суми, Рятувальник (Ромни). З сезону-2024/25 він приєднався до Авалона, який тоді грав в першій лізі. Так от – в жодній з цих команд за всю свою футзальну кар’єру в жодній з ігор Баранник не забивав три м'ячі в одній грі!

Пенальті туру

У футзалі воротарі відбивають шестиметрові по великих святах, а от щоб в одній грі були не реалізовані одразу два шестиметрових, це вже взагалі унікальна подія. І саме таке сталося в Хмельницькому, де Сокіл приймав Ураган. При чому, арбітри призначили обидва шестиметрові за однакового рахунку, який на той момент був ще слизьким 1:2.

Спочатку франківці мали можливість збільшити свою перевагу, коли в штрафному майданчику Сокола збили Андрія Британа. Є така прикмета, що пенальті краще не бити тому гравцю, на якому були порушені правила. Британ вирішив перевірити, чи це так, і виявилося, що іноді таке правило працює. У ворота Сокола під пенальті вийшов Ярослав Кожуховський, і його сейв залишив хиткий рахунок незмінним.

Пройшло лише дві хвилини, як в штрафному майданчику Урагана отримав по нозі Назар Першин, і це також пенальті. З лідерів Сокола в той момент на майданчику був Олег Гуцуляк, який, нагадаємо, у вересні дебютував в складі збірної України, втім, і він програв свою дуель Тарасу Левандівському, який перед пенальті замінив у воротах Миколу Гуйвана.

Ярослав Кожуховський і Тарас Левандівський стали другим та третім воротарями, які цього сезону відбивали пенальті. Щодо реалізації шестиметрових, то після шести турів маємо дивну статистику – забиті лише три пенальті з шести. Це 50 відсотків, для порівняння – минулого сезону відсоток реалізації пенальті був 78,1.

Дабл-пенальті туру

Одеський Tyre Expert за підсумками туру вийшов в лідери за цікавим показником. Після того, як на 18-й хвилині в центрі майданчика гравець Kyiv Futsal Максим Літвінов штовхнув в спину одесита Едуарда Ткаченка, арбітри зафіксували порушення, яке для столичної команди стало в першому таймі шостим. Таким от чином аутсайдер чемпіонату став першою і єдиною командою, яка вже втретє в сезоні пробивала 10-метровий.

Один з дабл-пенальті не був Владленом Чебанюком реалізований, тиждень тому Володимир Рудий пробив воротаря ХІТа Олександра Сухова. Чому Рудий не пішов бити "десятку" і цього разу, питання цікаве. В грі ж проти Kyiv Futsal долю в суперництві з Юрієм Савенком вирішив випробувати Микита Калінін. Ми змогли побачити, що він володіє добре поставленим гарматним ударом, але м'яч після нього полетів прямо в Савенка. На цей момент одесити програвали 1:3, тож Калінін не скористався нагодою скоротити рахунок до мінімуму.

У ворота Kyiv Futsal дабл-пенальті пробивався вдруге, і якщо в грі з Ураганом Юрій Савенко не виручив свою команду, то в дуелі з Калініним був на висоті, після чого став третім в Екстралізі воротарем, який парирував 10-метровий, склавши компанію Дмитру Зікратому (Авалон) і Роману Кітору (Фурнітура).

Ще один невдало пробитий 10-метровий був в грі в Хмельницькому. Спливали вже заключні секунди гри, в якій Сокіл програвав Урагану 1:7, можливо через це у хмельничан віддали удар молодому Ростиславу Ростківському. І хоча тиску на гравця юнацької збірної України не було ніякого – заб’є чи ні, це ні на що не впливало, але Ростислав пробив не кращим чином, Тарас Левандівський перевів м'яч на кутовий і став четвертим воротарем, який відбив "десятку".

Сокіл вперше в сезоні отримав право на пробиття 10-метрового, а от у ворота Урагану дабл-пенальті призначався втретє і жодний з них не був реалізований, втім, у двох випадках м'яч летів повз ворота. Загалом з дванадцяти дабл-пенальті реалізовані чотири, що складає рівно третину.

Анатолій Подвойський