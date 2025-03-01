Масове захворювання: Екстра-ліга перенесла два матчі 16 туру чемпіонату України

Два матчі 16-го туру Екстра-ліги з футзалу перенесли на інші дати.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Зокрема, зустріч Кардинал-Рівне – in.IT відбудеться 12 квітня, а поєдинок SkyUp Futsal – ХІТ перенесли на 11 березня.

Зазначені матчі були перенесені за обопільною згодою клубів через масове захворювання гравців.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу проведе матчі 5 та 6 турів основного раунду відбору на Євро-2026 у польській Кошаліні. Поєдинки "синьо-жовтих" проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня) прийме місцева арена Hala Widowiskowo-Sportowa, яка вміщує до 3 тисяч глядачів.