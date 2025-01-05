Сокіл на виїзді переграв Кардинал у заключному матчі 10 туру Екстра-ліги

У неділю, 5 січня, матчем Кардинал-Рівне – Сокіл завершився 10-й тур Екстра-ліги з футзалу.

Зустріч завершилася перемогою Сокола з рахунком 2:1.

Хмельницький клуб наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 21 заліковий бал. Кардинал наразі йде 9-м (10 очок).

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

10 тур, 5 січня

Кардинал-Рівне – Сокіл 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Сохорук, 0:2 – 30 Бабак, 1:2 – 37 Волков

Нагадаємо, 4 січня відбулося три матчі 10 туру. Тоді ігровий день закривали ХІТ та МСК Харків. Цей поєдинок став справжнім побиттям харків'ян, до якого найсильніше доклався Ігор Чернявсикй – на рахунку капітана киян покер.