Українські футболісти — чемпіони Європейських університетських ігор 2024

На Європейських університетських іграх 2024 відбувся фінальний поєдинок футбольного турніру, у якому звання найкращої студентської команди континенту розіграли Україна та Німеччина.

Честь України захищала команда Державного торговельно-економічного університету, якій під акомпанемент дощу протистояли студенти Вюрцбурзького університету.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 0:0, а в додатковий час українцям вдалося вирвати перемогу. Спочатку Руслан Дедух в один дотик влучно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі з флангу. А на останній хвилині другого овертайму Артем Миченко поставив фінальну крапку.

2:0 — студенти Державного торговельно-економічного університету везуть в Україну золоті нагороди престижних змагань, що проводяться раз на два роки.

Європейські університетські ігри 2024

Футбольний турнір. Фінал. 17 липня

Державний торговельно-економічний університет (Україна) — Вюрцбурзький університет (Німеччина) — 2:0

Голи: Руслан Дедух, 97, Артем Миченко (120)

Додамо, що зумів зберегти свої ворота в недоторканності голкіпер харківського Металіста 1915 Ярослав Проценко, який у минулому сезоні дебютував в Українській Прем'єр-лізі.

Руслан Дедух, як і Даниїл Сухоручко, на професіональному рівні захищає кольори київського Лівого Берега в Першій лізі України.