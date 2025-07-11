Столична Аврора оголосила про відхід трьох гравців
Віцечемпіон Екстраліги з футзалу Аврора оголосила про відхід трьох гравців.
Про це інформує пресслужба клубу.
Голкіпер Андрій Лисюк, універсали Ігор Марциняк і Арсеній Гурєєв залишають Аврору.
"Дякуємо за відданість і самовіддану гру на паркеті. Футзалісти продовжать свої кар’єри в інших клубах. До речі, Арсеній Гурєєв та Андрій Лисюк розпочинали виступи за Аврору ще задовго до виходу команди в Екстралігу", – повідомили у клубі.
Нагадаємо, що Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єдання, яке, зокрема, передбачає подальший спільний виступ в Екстралізі та Лізі Чемпіонів.
Цікаво, що вже на груповому етапі єврокубка столична команда зіграє із ще одним представником України – столичним ХІТом.
Раніше Аврора розпрощалася з низкою гравців та тренером.