Столична Аврора оголосила про відхід трьох гравців

Віцечемпіон Екстраліги з футзалу Аврора оголосила про відхід трьох гравців.

Про це інформує пресслужба клубу.

Голкіпер Андрій Лисюк, універсали Ігор Марциняк і Арсеній Гурєєв залишають Аврору.

"Дякуємо за відданість і самовіддану гру на паркеті. Футзалісти продовжать свої кар’єри в інших клубах. До речі, Арсеній Гурєєв та Андрій Лисюк розпочинали виступи за Аврору ще задовго до виходу команди в Екстралігу", – повідомили у клубі.

Нагадаємо, що Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єдання, яке, зокрема, передбачає подальший спільний виступ в Екстралізі та Лізі Чемпіонів.

Цікаво, що вже на груповому етапі єврокубка столична команда зіграє із ще одним представником України – столичним ХІТом.

Раніше Аврора розпрощалася з низкою гравців та тренером.