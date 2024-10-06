Це грандіозний успіх: Шевченко привітав збірну України з футзалу

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко зателефонував збірній України з футзалу після завершення матчу за третє місце ЧС-2024.

Слова легенди українського футболу в розмові з футзалістами наводить пресслужба УАФ.

"Вітаю збірну України з футзалу з великим досягненням! Дякую гравцям, тренерському штабу, персоналу та всім, хто долучився до здобуття бронзових нагород чемпіонату світу. Це грандіозний успіх і результат нашої спільної роботи. У важкий для країни час ми продовжуємо показувати свою міць та незламність на найвищому рівні. Ще раз дякую всім причетним. Пишаємося! Слава Україні!" – сказав Шевченко.

У бронзовому фіналі Україна з рахунком 7:1 розгромила Францію. Команда Олександра Косенка стала першим українським чоловічим колективом в ігрових видав спорту, якому вдалося здобути медаль чемпіонату світу.