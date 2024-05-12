Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Локомотив зупинився в кроці від камбеку в матчі з Карпатами-2, Звягель вирвав перемогу над Рухом-2: результати Другої ліги

— 12 травня, 15:24
Локомотив зупинився в кроці від камбеку в матчі з Карпатами-2, Звягель вирвав перемогу над Рухом-2: результати Другої ліги

Відбулися два поєдинки в межах 28 туру Другої ліги України з футболу.

Звягель на останніх хвилинах вирвав перемогу у львівського Руха-2. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Чемпіонат України — Друга ліга
28 тур, 12 травня

Рух-2 — Звягель 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Квас 36, 1:1 - Нестеров 75, 1:2 - Гаврилюк 90+6

Київський Локомотив провалив перший тайм, але по перерві ледь не спромігся на один із найяскравіших камбеків сезону.

Карпати-2 — Локомотив 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 — Буренко 7, 2:0 — Буренко 11, 3:0 — Іродовський 45, 3:1 — Козій 53, 3:2 — Козій 75

Лідером чемпіонату є ЮКСА, яка має перевагу в 1 очко над Дружбою.

Турнірна таблиця

Напередодні Чайка здобула перемогу над Тростянцем, Дружба розгромила Кудрівку, а ЮКСА на виїзді здолала Ниву.
Чемпіонат України, Друга ліга Звягель Карпати-2 Рух-2 Локомотив Київ

Чемпіонат України, Друга ліга

Чайка на виїзді здолала Тростянець, Дружба розгромила Кудрівку: результати матчів Другої ліги
Звягель врятувався у грі з Кудрівкою, Дружба розгромила Карпати-2: результати матчів Другої ліги
Чайка розписала мирову з Нивою, Скала 1911 перемогла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги
Рух-2 вирвав перемогу над Реал-Фармою, Нива здолала Кремінь-2: результати матчів Другої ліги
Звягель вирвав нічию у матчі з Дружбою Мирівка, Тростянець зіграв унічию з Локомотивом: результати матчів Другої ліги

Останні новини