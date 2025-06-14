Ексзахисник збірної України може перейти в Зорю

Ексзахисник національної збірної України Богдан Бутко може стати гравцем луганської Зорі.

Про це пише UA-Футбол.

Сезон 2024/25 для правого захисника Богдана Бутка завершився невдало: його команда, Чорноморець, вилетіла до Першої ліги. 34-річний футболіст вирішив не продовжувати контракт з одеським клубом і тиждень тому покинув "моряків".

Повідомляється, що Бутко отримав пропозицію контракту від луганської Зорі. До слова, захисник вже виступав за луганців з 2022 до 2024 року.

Богдан Бутко став гравцем Чорноморця у липні минулого року, перейшовши в клуб на правах вільного агента. У сезоні 2024/25 провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

В складі національної збірної України Бутко провів 33 матчі.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Колоса очолив Зорю U-19.