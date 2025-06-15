Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Було приємно працювати разом: Бартулович попрощався із Зорею

Олександр Булава — 15 червня 2025, 23:15
Було приємно працювати разом: Бартулович попрощався із Зорею
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Младен Бартулович заявив, що покидає луганський клуб.

Про це фахівець розповів в Instagram.

"Хочу висловити подяку футбольному клубу Зоря, президенту Євгену Борисовичу Геллеру за довіру, та всім працівникам клубу, а також футболістам за виконану спільну роботу.

Було приємно працювати разом і бути частиною цього колективу. Не прощаюся, кажу всім до нових зустрічей. Зоря у моєму серці", – написав Бартулович.

Хорват очолював клуб з 2023 року. Минулий сезон команда завершила на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ маючи в активі 40 балів.

Наступним місцем роботи Бартуловича може стати харківський Металіст 1925.

Младен Бартулович Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Ексзахисник збірної України може перейти в Зорю
Дуже прикро, – Сапутін підбив підсумки сезону-2024/25 для Зорі
Бартулович відмовиться від продовження контракту із Зорею та очолить Олександрію – джерело
Може пропустити Євро: півзахисник Динамо отримав травму
УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25

Останні новини