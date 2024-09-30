Зоря та Ворскла закриють програму 8 туру УПЛ

Сьогодні, 30 вересня, відбудеться останній матч 8-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому Зоря прийме Ворсклу.

Початок поєдинок запланований на 18:00. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Пряма трансляція – на УПЛ ТБ.

Луганська та полтавська команди – сусіди в турнірній таблиці. Після семи турів у команд по 9 очок, Ворскла йде на одну позицію вище (8 місце), ніж Зоря (9) завдяки кращій різниці м’ячів.

Зоря не може забити в УПЛ два матчі поспіль – у попередніх двох турах команда Младена Бартуловича програла Колосу (1:0) та Динамо (0:2). Ворскла, своєю чергою, не може перемогти в чемпіонаті вже чотири тури поспіль – 3 нічиї та одна поразка.