Зоря відібрала очки в Шахтаря: огляд матчу УПЛ

Луганська Зоря зіграла внічию з донецьким Шахтарем у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Захисник Шахтаря Алаа Грам заробив другу жовту картку у протистоянні з нападником Зорі Пилипом Будківським вже на 17-й хвилині гри.

Втім луганський клуб не зміг скористатися чисельною перевагою, водночас "гірники" не використали свої шанси, щоб здобути перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 9 травня

Зоря (Луганськ) – Шахтар (Донецьк) 0:0

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Вантух (Горбач, 80), Дришлюк (Білоцерковець, 62), Попара, Мічін, Слесар (Яцик, 58), Будківський

Шахтар: Фесюн, Бондар, Марлон (Фарина, 68), Егіналду (Невертон, 60), Криськів, Кевін (Швед, 74), Педро Енріке, Тобіас (Назарина, 60), Грам, Бондаренко, Педріньйо (Цуканов, 60)

Попередження: 10 Будківський, 57 Дришлюк, 83 Башич, 83 Жунінью – 10 Грам

Вилучення: 17 Грам

Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.