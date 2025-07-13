Зоря – Сараєво: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Луганська Зоря продовжує підготовку до черговоро розіграшу чемпіонату України та зіграє товариський матч проти Сараєво.

Поєдинок відбудеться у Словенії, а стартовий свисток заплановано на 17:30 за київським часом.

В прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "чорно-білих" та сайт "Чемпіон".

Пряма трансляція матчу Зоря – Сараєво

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.

Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.