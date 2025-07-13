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Зоря – Сараєво: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 11:32
Зоря – Сараєво: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
ФК Зоря

Луганська Зоря продовжує підготовку до черговоро розіграшу чемпіонату України та зіграє товариський матч проти Сараєво.

Поєдинок відбудеться у Словенії, а стартовий свисток заплановано на 17:30 за київським часом.

В прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "чорно-білих" та сайт "Чемпіон".

Пряма трансляція матчу Зоря – Сараєво

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.

Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.

Сараєво Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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