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Зоря поступилась Зрінськи в контрольному матчі

Олександр Булава — 8 липня, 21:25
Зоря поступилась Зрінськи в контрольному матчі

Луганська Зоря у третьому контрольному матчі на зборах поступилась хорватському Зрінськи.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2. Голом у складі "мужиків" відзначився Назар Волошин.

Товариський матч
8 липня

Зоря — Зрінськи 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Волошин, 1:1 - 55 Чуже, 1:2 - 90+1 Корда

Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Батагов, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич (Дришлюк, 66), Мічін (Жуніньо, 74), Волошин (Ескінья, 74), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх, Беніто (Горбач, 46).

Нагадаємо, напередодні Зоря поступилась словенському Белтинці в контрольному матчі.

Зоря Луганськ

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