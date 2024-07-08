Зоря поступилась Зрінськи в контрольному матчі
Луганська Зоря у третьому контрольному матчі на зборах поступилась хорватському Зрінськи.
Зустріч завершилась з рахунком 1:2. Голом у складі "мужиків" відзначився Назар Волошин.
Товариський матч
8 липня
Зоря — Зрінськи 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Волошин, 1:1 - 55 Чуже, 1:2 - 90+1 Корда
Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Батагов, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич (Дришлюк, 66), Мічін (Жуніньо, 74), Волошин (Ескінья, 74), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх, Беніто (Горбач, 46).
Нагадаємо, напередодні Зоря поступилась словенському Белтинці в контрольному матчі.