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Зоря оголосила про оренду півзахисника Динамо

Олексій Мурзак — 5 березня 2025, 17:43
Зоря оголосила про оренду півзахисника Динамо
Андрій Маткевич
ФК Динамо Київ

Зоря орендувала півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

За інформацією джерела, 20-річний гравець виступатиме за Зорю на правах оренди до кінця поточного сезону.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти в 13 матчах за Динамо U-19, за першу команду футболіст не грав.

Маткевич також викликався та викликається в збірні України U-17, U-19.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з Оболонню в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

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