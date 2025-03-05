Зоря оголосила про оренду півзахисника Динамо

Зоря орендувала півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

За інформацією джерела, 20-річний гравець виступатиме за Зорю на правах оренди до кінця поточного сезону.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти в 13 матчах за Динамо U-19, за першу команду футболіст не грав.

Маткевич також викликався та викликається в збірні України U-17, U-19.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з Оболонню в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.