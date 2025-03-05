Зоря оголосила про оренду півзахисника Динамо
Андрій Маткевич
ФК Динамо Київ
Зоря орендувала півзахисника Динамо Андрія Маткевича.
Про це повідомила пресслужба луганського клубу.
За інформацією джерела, 20-річний гравець виступатиме за Зорю на правах оренди до кінця поточного сезону.
У поточному сезоні на рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти в 13 матчах за Динамо U-19, за першу команду футболіст не грав.
Маткевич також викликався та викликається в збірні України U-17, U-19.
Нагадаємо, Зоря зустрінеться з Оболонню в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.