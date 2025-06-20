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Збірна США обіграла Саудівську Аравію на Золотому кубку КОНКАКАФ

Станіслав Лисак — 20 червня 2025, 07:33
Збірна США обіграла Саудівську Аравію на Золотому кубку КОНКАКАФ

У ніч з 19 на 20 червня відбулися два матчі в межах другого туру групового етапу Золотого кубку КОНКАКАФ.

Збірна США обіграла Саудівську Аравію та достроково гарантувала собі вихід у плейоф змагань. Водночас Гаїті та Трінідад і Тобаго зіграли внічию. 

Золотий кубок КОНКАКАФ-2025
Група D, 2 тур, 20 червня

Трінідад і Тобаго – Гаїті 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 П'єрро, 1:1 – 68 Гарсія

Саудівська Аравія – США (0:1)

Гол: 0:1 – 63 Річардс

Standings provided by Sofascore

Саудівська Аравія була запрошена на турніри Золотого кубку КОНКАКАФ у 2025 та 2027 роках. Практика гостьових команд на змаганнях практикується регулярно з 1996 року.

Окрім США путівку до наступної стадії гарантували збірні Мексики та Коста-Рики, які виявилися кращими за Домініканську Республіку та Сурінам за підсумками двох турів.

Золотий кубок КОНКАКАФ

Золотий кубок КОНКАКАФ

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