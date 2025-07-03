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США та Мексика зіграють у фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ

Олексій Погорелов — 3 липня 2025, 07:50
Золотий кубок КОНКАКАФ
Золотий кубок КОНКАКАФ
КОНКАКАФ

Сьогодні, 3 липня, відбулися півфінальні матчі Золотого кубку КОНКАКАФ, за підсумком яких визначилися фіналісти турніру.

У першому поєдинку зустрілися збірні США та Гватемали. У першому таймі американці оформили комфортну для себе перевагу в два м'ячі завдяки дублю хавбека Реал Солт-Лейк Дієго Луни.

За 10 хвилин до кінця основного часу гості скоротили відставання зусиллями Ольгера Ескобара. І хоча Гватемала мала більше моментів, щоб забити, все ж таки саме США здобули перемогу та путівку до фіналу.

В іншому півфінальному матчі Мексика протистояла Гондурасу. Ця гра була менш рівною, оскільки мексиканці володіли ініціативою протягом більшої частини ігрового часу.

Єдиний гол зустрічі був забитий на 50-й хвилині, а його автором став форвард Фулгема Рауль Хіменес.

Золотий кубок КОНКАКАФ – плейоф
Півфінал, 3 липня

США – Гватемала 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Луна, 2:0 – 15 Луна, 2:1 – 80 Ескобар.

Мексика – Гондурас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Р. Хіменес.

Таким чином у фіналі Золотого кубку КОНКАКАФ зустрінуться дві найбільш титуловані команди змагання: США вигравали турнір сім разів, а Мексика є рекордсменом з 12 перемогами, вона ж є чинним володарем трофею.

Фінальний матч Золотого кубку КОНКАКАФ між США та Мексикою відбудеться 7 липня. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 02:00 за київським часом.

У той же час Гватемала та Гондурас отримали статус бронзового призера, оскільки в межах Золотого кубку КОНКАКАФ матч за третє місце не проводиться.

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