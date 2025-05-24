Мбаппе вийшов у лідері гонки за Золотою бутсою-2025

Нападник Реала Кіліан Мбаппе дуже близький до завоювання Золотої бутси-2025 – призу найкращому бомбардиру сезону в європейських чемпіонатах. Сьогодні, 24 травня, мадридський клуб у 38 турі Ла Ліги обіграв Реал Сосьєдад з рахунком 2:0 завдяки дублю Мбаппе.

Француз завдяки цим двом голам у боротьбі за Золоту бутсу-2025 обігнав форварда Спортинга Віктора Дьокереша. Мбаппе набрав 62 очки (31 забитий гол), у Дьокереша залишилося 58,5.

Кіліан дуже близький до завоювання своєї першої в кар’єрі Золотої бутси. Реалістичні шанси наздогнати його має лише Мохамед Салах із Ліверпуля: для цього єгиптянину потрібно в неділю, 25 травня, оформити хеттрик у матчі 38 туру АПЛ проти Кристал Пелес.

Для Мбаппе ця Золота бутса може стати першою в кар’єрі. Минулого року цей трофей завоював Гаррі Кейн із Баварії.