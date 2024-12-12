Капітан Роми може покинути клуб

Півзахисник і капітан Роми Лоренцо Пеллегріні може покинути клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Останнім часом стосунки хавбека із клубом і вболівальниками погіршилися. Пеллегріні перестав бути незамінним гравцем для Роми, і провів останні три матчі команди на лаві для запасних.

Керівництво столичного клубу більше не вважає 28-річного хавбека збірної Італії недоторканним, і готове розглянути пропозиції щодо його трансферу. Цим має намір скористатися Галатасарай, який спробує підписати гравця наприкінці сезону, або, можливо, навіть підчас січневого трансферного вікна.

Вартість Пеллегріні оцінюється у 22 мільйони євро, контракт розрахований до літа 2026 року. В поточному сезоні на рахунку хавбека 2 асисти в 14 матчах за Рому в усіх турнірах.

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